برای پیشرفت تیروکمان تمام کشور باید درگیر شوند/ خبری از تعلیق فدراسیون ندارم!

زبیداله سلیم‌اف در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بزودی اردو‌های تیم ملی شروع خواهد شد، تصریح کرد: اعضای تیم ملی تیراندازی با کمان ایران هنوز مشخص نشده‌اند و در این خصوص کمیته فنی تصمیم‌گیری خواهد کرد. احتمالا طی هفته جاری اردوهای تیم ملی ریکرو مجددا از سر گرفته می‌شود.

وی در پاسخ به این سئوال که "آیا از وزیری و دهقان برای حضور در اردوی تیم ملی دعوت به عمل خواهید آورد؟"، افزود: در این خصوص هم کمیته فنی نظر خواهد داد.

سرمربی تیم ملی تیراندازی با کمان در خصوص ادامه همکاری‌اش با فدراسیون با تیراندازی با کمان ایران تاکید کرد: قراردادی یک ساله با فدراسیون تیراندازی با کمان دارم و فعلا در خدمت تیم ملی ایران هستم.

وی در مورد مسابقات پیش رو اظهار داشت: بهمن ماه سال جاری مسابقات جایزه بزرگ تایلند را پیش رو داریم. ضمن اینکه سال آینده هم مسابقات از جمله رقابت‌‎های قهرمانی جهان برگزار خواهد شد.

سلیم‌اف گفت: برای پیشرفت تیراندازی با کمان باید در مسابقات متعددی شرکت کنیم. تمام کشور باید درگیر این ماجرا شوند و تیم ملی محدود به تعداد خاصی نشود. ضمن اینکه برگزاری لیگ‌های منطقه‌ای یکی دیگر از راه‌های پیشرفت تیراندازی ایران است.

وی در خصوص تعلیق فدراسیون تیراندازی باکمان ایران تاکید کرد: تا جایی که من خبر دارم قایقرانی و دوچرخه سواری تعلیق هستند اما از اینکه فدراسیون تیراندازی با کمان تعلیق است یا خیر، خبری ندارم.

"امکان دارد با توجه به شرایط موجود و بحث تعلیق اجازه حضور در مسابقات را به ایران ندهند"، سرمربی تیم ملی تیراندازی با کمان ایران در این خصوص تصریح کرد: تا جایی که می‌توانم باید انجام وظیفه کنم اما اعزام به مسابقات مختلف دست من نیست.

وی در خاتمه تصریح کرد: قصد دارم برای بازی‌های آسیایی کره جنوبی تیم خوبی را معرفی و روانه مسابقات کنم. هدف اصلی‌ام حضور پرقدرت در بازی‌های آسیایی و رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان است که سال آینده برگزار می‌شود.