به گزارش خبرنگار مهر، نمایش خیابانی با عنوان "ارثیه پدری" به مناسبت هفته بهداشت و روان در شهرستان مریوان اجرا شد.

این نمایش که کاری بود از گروه اهورای مریوان سعی در طرح مشکلات بهداشت و روان در خانواده ها داشت و تمامی تلاش کارگردان و نویسنده این نمایش سعی در به تصویر کشیدن آینده مبهم و گنگ بدون آرامش کودکان بد سرپرست بود.

کارگردان، نویسنده و بازیگر نمایش "ارثیه پدری" در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این نمایش خلاصه ای از زندگی نامه پسری است که تمامی دوستان و رفقای او بعد از تدریس به انسان های موفقی تبدیل شده اند که هر یک به نحوی به جامعه خود خدمت رسانی می کنند اما خود این شخصیت داستان به یکی از اوباش منطقه تبدیل شده است.

عزیز زادسر افزود: در این نمایش مخاطبان و بینندگان آن را وادار به بازیگری می کنم و آنان بعد از پرداختن به بازی ناخواسته نحوه تربیت فرزند توسط والدین و بازتاب در ان اجتماع را به بحث و بررسی خود قرار داده و به نحوی آنان با تفکر کردن به نحوه تربیت فرزند درست یا غلط بودن نحوه تربیت فرزند خود را به یاد می آورند.

وی گفت: تئاتر خیابانی به دلیل کم هزینه بودن و برقراری ارتباط مستقیم با مخاطبان می تواند با مطرح کردن مشکلات و پرداختن به آنها و ارائه راهکار از مهمترین ارتباطات از بین برنده معضلات درون جامعه باشد و به آن مانند ابزاری کاملا فرهنگی برای بالابردن سطح فرهنگ جامعه به نحوی مطلوب استفاده کرد.

کارگردان، نویسنده و بازیگر نمایش "ارثیه پدری" با اشاره به معضلات زیاد درون جامعه و راه های فرهنگی مقابله با آنها بیان کرد: در صورتی که پشتوانه مالی و معنوی وجود داشته باشد در تمام سطح شهرستان به صورت هفتگی برای مردم نمایش خیابانی اجرا می شود.

گفتنی است این نمایش با همکاری شبکه بهداشت و درمان و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مریوان در میدان شهید فهمیده برای مردم به نمایش گذاشته شد.