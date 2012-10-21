  1. حوزه و دانشگاه
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۸:۵۷

برگزاری آزمون 8دی ماه؛

آغاز ثبت نام مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای علمی کاربردی از فردا

آغاز ثبت نام مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای علمی کاربردی از فردا

به گفته یک مقام مسئول دانشگاه جامع علمی کاربردی، ثبت نام دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای دوره های پودمانی نظام آموزش مهارتی این دانشگاه از فردا آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی صدر - معاون سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی با اعلام این خبر اضافه کرد: ثبت نام دوره های کارشناسی ناپیوسته پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردی برای نخستین بار با عناوین مصوب "مهندسی فناوری"  و "کارشناسی حرفه ای" نظام آموزش مهارتی از فردا دوشنبه اول آبان آغاز و تا 7 آبان ماه ادامه خواهد داشت.
 
وی ادامه داد: ثبت نام دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای دوره های پودمانی نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی در 180 رشته، 1603 کد رشته محل و ظرفیت پذیرش 105هزار داوطلب در 4 گروه آموزشی صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی همچنین فرهنگ و هنر انجام می شود.
 
به گفته این مقام مسئول در دانشگاه علمی کاربردی، ثبت نام دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای دوره های پودمانی نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی به صورت الکترونیکی انجام می شود و داوطلبان باید پس از تهیه کارت اعتباری از دفاتر پستی سراسر کشور و یا استفاده از کارتهای بانکی شبکه شتاب برای مشاهده دفترچه و ثبت نام در مهلت مقرر به پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org مراجعه کنند.
 
معاون سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی یادآوری کرد که آزمون دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای دوره های پودمانی نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی صبح روز جمعه 8 دی ماه سال جاری توسط سازمان سنجش در سراسر کشور برگزار می شود.
کد مطلب 1724636

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