"کریس کرکلند" خواستار زندانی شدن ضارب خود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "کریس کرکلند" گفت این خطر وجود دارد که حتی یک بازیکن جان خود را از دست بدهد و بنابراین باید جرایم سختگیرانه‌ای در خصوص هوادار لیدز که وی را نقش بر زمین کرد، اتخاذ شود.

دروازه بان شفیلدونزدی گفت: این شخص باید سال‌ها زندانی شود نه ماه‌ها. مردم باید از سوی دادگاه‌ها به دلیل اینگونه رفتارها جریمه شوند. مقامات فوتبالی هم باید تصمیم مقتضی را بگیرند.

این دروازه‌بان 31 ساله در بازی با لیدزیونایتد که جمعه شب در ورزشگاه هیلزبرو انجام شد از سوی یک هوادار مورد اصابت یک مشت قرار گرفت.

کرکلند گفت: این به ذهنم می‌رسد که آن هوادار می‌توانسته یک چاقو به همراه داشته باشد و اگر الان آن را متوقف نکنید می‌تواند به کشته شدن یک بازیکن داخل میدان منجر شود.