هزینه کردن منابع حاصل از فروش ارز نفتی در پرداخت یارانه نقدی غیر ممکن شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، نمایندگان مجلس صبح امروز یکشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی جزئیات طرح دوفوریتی حمایت از سرمایه گذاری های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه 1391 کل کشور را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده واحده این طرح قانون بودجه سال1391 کل کشور به شرح زیر اصلاح می شود.

الف: تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می شود و دولت حق هزینه کردن از این منبع را برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی به استثنای جزء بند (2-44) قانون بودجه 91 ندارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف است منابع مزبور را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. عدم اجرای این حکم به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و مستوجب تعقیب قضایی است.

همچنین متن زیر به عنوان تبصره به جزء (2-5) اضافه می شود.

تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال به استثنای اجزای فوق ممنوع است.

اجرای اجزای( 1-5) و (2-5) قانون فقط در حد منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1391 کل کشور می باشد.

پ: جز(4-5) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:

4-5-18 درصد از منابع سرمایه گذاران بخش غیردولتی برای طرح های توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک به ویژه پارس جنوبی با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی، تخصیص می یابد.

به گزارش مهر، در بند پ این قانون کلمه پیمانکاران با نظر نمایندگان از این بند حذف شد.

همچنین تبصره 2 به جزء (3-24) اضافه می شود.

ت: در اجرای جزء (3-24) قانون، وجوه ناشی از مطالبات فروش سهام، سهم الشرکه اموال ، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی تابعه و وابسته مربوط به سنوات گذشته الزاما باید مستقیم به حساب خزانه واریز شده و قابل تسویه و تهاتر نمی باشد.

دوفوریت و کلیات طرح حمایت از سرمایه گذاری های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391 کل کشور در جلسات قبلی مجلس به تصویب نمایندگان رسیده بود و امروز نیز جزئیات آن با 177 رای موافق، 20 رای مخالف و 19 رای ممتنع از 234 رای به تصویب رسید.

ب: در اجرای اجزای (5-1 ) و (5-2) قانون برای پرداخت تسهیلات ریالی مبنای تسعیر ارز نرخ روز ارز تعیین می شود.