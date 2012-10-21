25 پروژه در حوزه بهداشت و سلامت خراسان جنوبی با کمک خیرین ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی شنبه شب در دومین همایش خیرین سلامت استان اظهارکرد: این پروژه ها شامل مراکز بهداشتی شهری و روستایی، پایگاه بهداشتی، پانسیون پزشک و پایگاه های امدادی بین راهی بوده که در مساحت پنج هزار و 190 متر مربع احداث شده است.

وی به ساخت پروژه مرکز رادیو تراپی و شیمی درمانی توسط مجمع خیرین سلامت استان اشاره کرد و افزود: ساخت این مرکز در زیر بنای چهار هزار و 700 متر مربع در چهار بخش، رادیو تراپی، تزریق شیمی درمانی، بستری شیمی درمانی و سلول درمانی از سال 90 در استان آغاز شده است.

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی پیشرفت فیزیکی این پروژه را 43 درصد اعلام کرد و گفت: 11میلیارد تومان اعتبار برای ساخت و تجهیز این پروژه پیش بینی شده است.

وی برآورد هزینه احداث بنای مرکز را 65 میلیارد ریال عنوان کرد و ادامه داد: تا کنون خیرین بیش از 14 میلیارد و 206 میلیون ریال برای ساخت این مرکز به مجمع کمک کرده اند.

وی با بیان اینکه تا کنون 15 میلیارد و 641 میلیون ریال اعتبار برای ساخت این مرکز در استان هزینه شده است، تصریح کرد: سه میلیارد و 80 میلیون ریال برای اسخت مرکز شیمی درمانی استان از بانکها وام دریافت کرده ایم.

حسینی کمبود نقدینگی را مشکل اساسی مجمع در ساخت این مرکز دانست و افزود: دغدغه خیرین سلامت بیماران سرطانی هستند که باید برای کمک به آنها هر چه زودتر ساخت این مرکز را به اتمام برسانیم.

وجود چهار هزار بیمار سرطانی در خراسان جنوبی

وی با اشاره به وجود چهار هزار بیمار سرطانی در استان، گفت: از خیرین می خواهیم به احداث و تجهیز این مرکز که از نیازهای اصلی درمان بیماران سرطانی است کمک کنند و نگذارند شهروندان استان به خاطر عدم وجود این چنین مرکزی درد را احساس کنند.

حسینی از خرید یک دستگاه شتاب دهنده خطی به ارزش 8 میلیارد ریال خبر داد و تصریح کرد: این دستگاه که از اساسی ترین نیاز های این مر کز است توسط دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خریداری شده است.