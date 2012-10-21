پ.ک.ک روزی علیه حامیان خود وارد عمل خواهد شد/ آنها به کردها کمک نمی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس تی وی، رجب طیب اردوغان که در آنکارا صحبت می کرد، افزود: روزی این گروه تروریستی علیه کسانی که امروز از آنها حمایت می کنند وارد عمل می شوند.

اردوغان در سخنانی در آنکارا گفت: این کشورهایی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم از اقدامات این سازمان تروریستی حمایت می کنند روزی با تسلیحات آنها روبرو خواهند شد.

وی ضمن مخالفت با نحوه اقدام گروه پ.ک. ک برای رسیدن به اهدافشان گفت: هیچ تقاضا و مطالبه ای از طریق تفنگ و یا خشونت به دست نمی آید.

نخست وزیر ترکیه افزود: مسیر ترور، خشونت، و استفاده از اسلحه به پایان رسیده و اکنون درک شده که با این شیوه ها، هیچ چیزی عاید کسی نمی شود. آنها (پ.ک.ک) در تلاش برای کمک به برادران کرد ما نیستند. اگر هدف آنها کمک بود هرگز کوکتل مولوتوف به سوی مدارسی که بچه های ما در داخل آن هستند پرتاب نمی کردند و خود را متعهد به خونریزی نمی دانستند.