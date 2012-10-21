در گفتگو با مهر عنوان شد؛ انتقال بیماریهای خطرناک و کشنده با ورود دام قاچاق به کشور

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، نسبت به انتقال بیماریهای خطرناک و کشنده بر اثر ورود غیرقانونی دام از مرزهای کشور هشدار داد.