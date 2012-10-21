  1. جامعه
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۹:۱۶

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

انتقال بیماریهای خطرناک و کشنده با ورود دام قاچاق به کشور

انتقال بیماریهای خطرناک و کشنده با ورود دام قاچاق به کشور

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، نسبت به انتقال بیماریهای خطرناک و کشنده بر اثر ورود غیرقانونی دام از مرزهای کشور هشدار داد.

دکتر محمدمهدی گویا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تردد دامها در مناطق مرزی کشور بایستی حتما زیر نظر سازمان دامپزشکی صورت بگیرد.

وی افزود: قطعا اگر دام قاچاق وارد کشور شود، ممکن است شاهد بروز بیماریهای خطرناک و کشنده باشیم.

گویا تاکید کرد: ورود دامها به کشور خارج از نظارت سازمان دامپزشکی، می تواند انتقال دهنده بیماریهای خطرناک و کشنده ای باشد که کشور را تهدید می کند.

این اظهارات در حالی عنوان می شود که در آستانه فرا رسیدن عید سعید قربان قرار داریم و تقاضا برای خرید دام در کشور افزایش می یابد.

کد مطلب 1724644

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