  1. حوزه و دانشگاه
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۹:۱۸

مردانی به مهر خبر داد:

29هزار نفر متقاضی جذب در دانشگاهها/ پایان هفته آخرین مهلت تعیین اولویت

29هزار نفر متقاضی جذب در دانشگاهها/ پایان هفته آخرین مهلت تعیین اولویت

به گفته رئیس مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم، بیش از 29 هزار متقاضی جذب هیأت علمی در فراخوان شهریورماه 91 شرکت کردند.

محمدرضا مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: 29 هزار و 370 داوطلب ثبت نام و 28 هزار و 185 متقاضی اولویتهای خود را تعیین کردند همچنین 73 هزار و 359 اولویت تعیین شده است.
 
وی یادآوری کرد که 350 دانشگاه و موسسه آموزشی عالی در فراخوان جذب هیات علمی شهریورماه اعلام نیاز کردند.
 
رئیس مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم تاکید کرد که مهلت ثبت نام به اتمام رسید اما زمان انتخاب اولویت تا پایان هفته جاری ادامه دارد و استعدادهای درخشان و افراد تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان هم بتوانند اولویت چهارم خود را انتخاب کنند.
کد مطلب 1724645

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