خراسان جنوبی پتانسیلی برای رونق اقتصادی/ رشد 16 درصدی صادرات

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان جنوبی با 460 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان از دیر باز به لحاظ قرار داشتن در مسیر جاده ابریشم در مبادله کالا و تجارت از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار بوده و تجار ایرانی همواره کالاهای اساسی همسایگان خود را در نوار مرزی با کشور افغانستان تامین کرده اند.

یکی از مهمترین مزیت های تجاری استان نسبت به سایر استان های همجوار ویژگی خاص همجواری و بیشترین مرز مشترک با کشور افغانستان و نیز وجود چهار بازارچه مرزی فعال و همچنین قرار گرفتن این استان در کریدر شمال- جنوب- شرق به غرب کشور است.

همچنین وجود چهار بازار هدف مناسب در کشور همسایه افغانستان این استان را از اهمیت خاصی از حیث تجارت برخوردار کرده است.

بازارچه های مرزی به عنوان یکی از اهرم های مهم در ایجاد اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشورهای همجوار در سال های گذشته پیوسته تاثیر قابل توجهی در فعالیت های اقتصادی کشور و استان داشتند که تداوم این رونق اقتصاد منوط به رفع مشکلات بازارچه های مرزی است.

اگرچه کارکرد برخی بازارچه ها توام با برخی نارسایی ها است، اما این بازارچه ها نوعی مصداق و تبلور حضور مستقیم مردم در امور اقتصادی منطقه بوده و تاکنون توانسته در تحقق اهداف اقتصادی کشورهمچون توسعه تجارت غیر نفتی گام های موثری را بردارند.

همچنین این بازارچه ها در اشتغال استان موثر بوده به طوریکه در ایجاد فرصت های شغلی در شرایطی که مشکل بیکاری از جمله دغدغه های بزرگ دولت است، نقش مهمی را ایفا می کنند.

امروز احیاء بازارچه ‌های مرزی احیاء اقتصاد مرزی به شمار می رود و باید از سوی مسئولان به آن بیشتر پرداخته شود.

سه بازارچه مرزی در خراسان جنوبی

رئیس سازمان بازارچه های مرزی خراسان جنوبی در گفتگو با مهر، از وجود چهاربازارچه در سطح استان خبر داد و گفت: میل 78(مرز ماهیرود)، میل 73، یزدان و دوکوهانه بازارچه های مزی این استان هستند.

محمدرضا لکزایی با بیان اینکه هم اکنون ازاین تعداد تنها بازارچه میل78 فعال است، ‌افزود: سه بازارچه دیگر استان در حالت نیمه فعال قرار دارند.

وی عنوان کرد: هم اکنون این سه بازارچه با رکود توقف کالاهای صادارتی مواجه است.

وی به دلایل توقف کالا در این بازارچه ها اشاره کرد و گفت: راه اندازی بازارچه ها باسیاست صادرات و واردات دو طرفه ازسوی دو کشور بوده که هم اکنون یک طرفه شده و فقط از سوی تجار ایرانی صادرات انجام می شود.

وی سازمان بازارچه ها، نیروهای مرزبانی، گمرک و... را ازدست اندارکاران فعال در بازارچه های مرزی دانست و افزود: اما این درحالی است که نیروهای افغان، گمرک و بازارچه در مرز ندارند.

وی با اشاره به اینکه به دلیل عدم وجود بازارچه و نیروهای گمرک در بازارچه ها، کالاهای صادراتی استان پس از ورود به افغانستان به عنوان کالای قاچاق به شمار می روند، افزود: این امر باعث کاهش استقبال تجار ا یرانی و افغانی شده است.

لزوم رونق بازارچه های مرزی

وی تنها راهکار برون رفت بازارچه های مرزی استان از حالت نیمه فعال را مکاتبه و مذاکره با وزرات امور خارجه افغانستان دانست و گفت: این امر از سوی وزرات امور خارجه ایران در حال پیگیری است.

وی گفت: در این راستا باید از سوی وزرات خارجه ایران نسبت به راه اندازی گمرک و استقرار نیروهای گمرکی افغانستان در بازارچه ها از وزرات امور خارجه افغانستان خواسته شود.

وی اظهارداشت: در این زمینه مکاتبات و پیگیری های زیادی از سوی ایران انجام شده، اما هنوز پاسخ مثبت از سوی کشور افغانستان اعلام نشده است.

وی اضافه کرد: هم اکنون سه بازارچه استان دارای زیرساخت های بسیار مناسب بوده و از صادرات کمتری برخوردار است و بازارچه میل 78 به دلیل تازه تاسیس بودن از زیرساخت های کمتری برخوردار بوده اما از صادرات بیشتری برخوردار است.

اجرای سه پروژه عمرانی در بازارچه میل 78

وی به اقدامات این سازمان برای بهبود وضعیت بازارچه ماهیرود اشاره کرد و بیان داشت: هم اکنون یک باب انبار، 20 غرفه تجاری و ساختمان اداری در این بازارچه در دست احداث است.

لکزایی بازارچه میل 78 یا مرز ماهیرود را بازارچه های مرزی فعال استان دانست و عنون کرد: این بازارچه از 31 شهریور ماه 88 آغاز به کار کرده است.

وی با اشاره به اینکه این بازارچه براساس سیاست های طراحی شده از سوی ایران در مجاورت مرز رسمی زمینی با افغانستان راه اندازی شده است، افزود: این بازارچه هم اکنون از رونق اقتصادی مطلوبی برخوردار است.

وی تاکید کرد: دولت افغانستان با مبدله مرزی با استان مخالف، اما مردم افغانستان موافق مبادلات تجاری با استان هستند.

وی با اشاره به اینکه اقلام مورد نیاز و حیاتی زندگی روزمره مردم از طریق این بازارچه ها مبادله می شود، افزود: آرد، بیسکویت، ماکارونی، کیک، شیشه، منسوجات فلزی، گچ، سیمان، کاشی و سرامیک و... از جمله این اقلام صادراتی به افغانستان است.

رشد 14 درصد ارزش صادرات بازرچه های مرزی استان

وی از رشد 14 درصدی ارزش اقلام صادراتی خارج شده از بازارچه های مرزی استان خبر داد و گفت: مبلغ صادرات و ماده 210 کالاهای صادراتی خارج شده از استان طی شش ماهه امسال 166 میلیون دلاربوده است.

وی گفت: این رقم در مدت مشابه سال قبل 144 میلیون دلار بوده و امسال رشد 14 درصدی از لحاظ ارزش نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.

وی وزن کالاهای صادراتی طی نیمه نخست امسال از استان را 207 هزار و 175 تن عنوان کرد وبیان داشت: این رقم به لحاظ وزن نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش وزن داشته است.

رشد 16 درصدی صادرات در استان/ بیشترین رقم صادرات ازمیل 78

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از رشد ۱۶درصدی صادرات استان در شش ماهه اول نخست سال خبر داد و گفت: ۸۸میلیون و ۹۱۳هزار و ۱۳۶دلار ارزش صادرات انجام شده از این استان است.

مهدی ماهگلی، اظهار داشت: ارزش صادرات انجام شده در نیمه نخست سال جاری 88 میلیون و 913 هزار و 136 دلار به وزن 190 میلیون و 413 هزار و 684 کیلوگرم است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد 16 درصدی در ارزش و کاهش 25 درصدی در وزن برخوردار است.

وی عنوان کرد: در نیمه نخست سال جاری 45 میلیون و 29 هزار و 598 دلار از بازارچه های مرزی و 43 میلیون و 883 هزار و 538 دلار از طریق گمرکات استان انجام شده است.

وی با اشاره به رشد هفت درصدی صادرات بازراچه های مرزی استان بیان کرد: به لحاظ وزنی 26 درصد کاهش صادرات بازارچه ها را نسبت به مشابه سال قبل داشته ایم.

به گفته وی، صادرات انجام شده از گمرکات نیز از 27 درصد رشد ارزشی و 24 درصد کاهش وزنی برخوردار است.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به اینکه صادرات در حال حاضر چهار بازارچه مرزی و دو کمرگ رسمی میل 78 و بیرجند انجام می شود، ادامه داد: بیشترین رقم صادرات از بازارچه میل 78 به ارزش 33 میلیون و 46 هزار و 468 دلار بوده است.

ماهگلی اظهارداشت: کمترین صادرات از بازارچه دوکوهانه به ارزش 68 هزار و 344 دلار انجام شده است.

وی عنوان کرد: موکت، کاشی، سیمان، انواع پلاستیک، پیاز، شکلات و شیرینی، کنسروجات، تینر و حلال های آلی بیشترین اقلام صادر شده از استان هستند.

توانمندی های اقتصادی استان نیازمند حمایت مسئولان

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان جنوبی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه خراسان جنوبی توانمندی های اقتصادی فراوانی برخوردار است، افزود: این توانمندی ها نیازمند حمایت از سوی مسئولان و دولت استان است.

احتشام گفت: همسایگی با افغانستان از فرصت های طلایی این استان بوده و مجاورت استان با افغانستان و نزدیکی به کشور پاکستان به عنوان یک قابلیت عمده در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: در همین راستا گمرک و مرز رسمی مستقل میل 78 شهرستان سربیشه تاسیس شده که موجب رونق صادرات و ایجاد دروازه جدید و سهل الوصولی برای دستیابی کشورهای افغانستان به بازارهای آسیای میانی و آبها و بنادر خلیج فارس خواهد شد.

به گفته وی شاید مهمترین مزیت ترانزیتی و تجاری استان، ویژگی خاص همجواری با افغانستان و حدود 430 کیلومتر مرز خاکی با این کشور، وجود تعاونی های مرزنشین و بازارچه های مرزی فعال و همچنین قرارگرفتن این استان در کریدور شمال- جنوبی و شرق- غرب کشور باشد.

احتشام اظهارداشت: همچنین وجود بازار هدف مناسب در کشور همسایه و ایجادگذر مرزی میل 73 برای تردد کالا و مسافر، این استان از اهمیت خاصی از حیث تجاری برخورار کرده است.