رتبه 16 گلستان در میزان خودکشی ها/ بیماری قلبی مهمترین دلایل مرگ و میر

محمد نعیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح جلوگیری از خودکشی را در دستور کار داریم، برخی اشکال خودکشی مانند خودسوزی دربرخی شهرستانهای استان داریم که بسیار رقت بار هستند.

وی افزود: خودکشی به زمینه های اجتماعی و فرهنگی برمی گردد و درمناطق روستایی شرق استان موارد خودکشی نگران کننده است در مراوه تپه و کلاله مواردی از خودکشی وجود داشت که با حمایت های فرهنگی و روانی جلوی رشد گرفته شد.

نعیمی ادامه داد: شعار امسال سازمان بهداشت جهانی مبارزه با افسردگی است، شهرنشینی بیماری هایی چون افسردگی و اضطراب را به عنوان یک چالش در دنیای جدید ایجاد کرده است، در ایران نیز با اینکه با وجود استحکام خانواده ها و تعلیمات دینی در وضعیت بهتری به سر می بریم اما همین میزان نیز باید کمتر شود.

وی اظهار داشت: ادغام خدمات سلامت روان را در مبحث پزشک خانواده شهری و روستایی داریم که 4 گروه از این بیماری ها تحت درمان رایگان قرار می گیرد، 12 مرکز مشاوره نیز در سطح استان فعال است که مشاوره های تخصصی HIV و اعتیاد ارائه و در زمینه بیماری های روان نیز مشاوره می دهد.

نعیمی خاطر نشان کرد: 10 درصد از تخت های بیمارستانهای عمومی نیز باید برای بیماری های روان در نظر گرفته شود و این یک مصوبه است .

جمع آوری قلیان از قهوه خانه ها

وی در ادامه به جمع آوری قلیان از قهوه خانه های شهر اشاره کرد و گفت: مجوز برخی اماکن گردشگری از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صادر شده و عدم شفافیت قانونی وجود داشت.

نعیمی اذعان داشت: در کارگروه سلامت این موضوع مطرح شد و به دلیل مخاطرات ناشی از استعمال مواد دخانی هرگونه استفاده از این مواد در قهوه خانه ها و سفره خانه های سنتی ممنوع اعلام شد، برخی مراکز نیز که بی مجوز فعالیت می کنند به مبادی قانونی معرفی شدند.

دلایل اجرا نشدن طرح پزشک خانواده

وی سپس به طرح پزشک خانواده اشاره کرد و گفت: این طرح بنا بود در 7 شهر استان تا 10 مهر به اجرا در بیاید، یکی از زیر ساخت های این طرح بحثIT بود ، در حال حاضرهمه پایگاه ها و مجریان طرح به اینترنت پر سرعت مجهز شده اند.

نعیمی اضافه کرد: ثبت نام دقیق مردم نواحی شهری از دیگر فعالیت های مهم قبل از اجرای این طرح بود، اطلاعات خانوار 59هزار و 678خانوار یا 264 هزار نفر در مرحله اول به ثبت رسید.

وی تصریح کرد: گام بعدی آموزش و توجیه همکاران پزشک بود که مستلزم جلسات زیادی بود، 269 نفر از رسته پزشکی در گرگان ثبت نام کردند و 112 پزشک عمومی و 8 پزشک متخصص برای این طرح در استان ثبت نام کرده اند.

نعیمی در ادامه گفت: مراکز مجری آمادگی اجرای این طرح را دارند، مطب های پزشکانی که اعلام امادگی کردند مورد بازدید قرار گرفت که 65 درصد آنان واجد شرایط بودند، مراکز 7 شهرستان و گرگان و گنبد را نیز با 1.5 میلیارد تومان تجهیز کردیم، طرح کار بزرگی است که در نظام سلامت تحول شگرفی ایجاد می کند.

معاون بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی سپس به بیماران hiv+ و ایدزی استان اشاره کرد و گفت: آمار رسمی وزارت بهداشت حاکیست در کشور 24 هزار و 290 نفر hiv+ وجود دارد که از این تعداد 3 هزار و 455 نفر وار مرحله ایدز شده اند و 4 هزار و 722 نفر نیز فوت شده اند.

شناسایی 164 مبتلای به ویروس HIV

وی تاکید کرد: در استان 164 نفر میتلا به hiv تاکنون شناسایی شده اند که از این تعداد 24 نفر مبتلا به ایدز شده و 53 نفر تا کنون فوت شده اند.

نعیمی یادآور شد: از این تعداد شناسایی شده 107 نفر بر اثر اعتیاد تزریقی، 40 نفر رفتار پر خطر جنسی، 3 نفر خون که مربوط به قبل از سال 81 هستند ، 4 نفر مادر به کودک و 20 نفر نیز نا مشخص مبتلا شده اند.

وی تصریح کرد: گروه پر خطر ما جوانان و نوجوانان هستند که هم در معرض رفتار های پر حطر جنسی و هم اعتیاد هستند که می تواند یک خطر جدی را ایجاد کندف در سطح کشور به مرحله ای رسیدیم که شتاب ابتلا به بیماری کمتر شده است.

نعیمی با شاره به آمار مبتلایان به این بیماری گفت: حدس زده می شود در استان مبتلایان به این بیماری تا 5 برابر بیشتر باشد ولی به دلیل ماهیت بیماری ناشناخته باشند.

وی افزود: در سال 89 تعداد 6 هزار و 629 مورد مرگ در استان ثبت شد که این تعداد در سال 90 به 5 هزار و 826 مورد بر اساس مستندات بیمارستانها، گورسنتانها و امار پزشکی قانونی رسید.

بیماری های قلبی و عروقی مهمترین دلایل مرگ و میر

نعیمی به دلایل مرگ در استان اشاره کرد و گفت: در سال 89 و 90 به ترتیب 42 درصد و 44 درصد بر اثر بیماری های قلبی و عروقی، 12.2 درصد و 10 درصد بر اثر حوادث غیرعمدی و ترافیکی، و 10 درصد بر اثر سرطانها فوت کردند ، بیماریهای دستگاه تنفسی و بیماریهای حول و حوش تولد نیز رده چارم و پنجم مرگ و میر را به خود اختصاص داد.

وی متذکر شد: امسال بیشترین میزان مرگ و میر بر اثر سرطان را سرطانهای دستگاه گوارش شامل می شود.

معاون بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی گفت: 95 درصد از بیماران سرطانی در استان قابل درمان هستند.

نعیمی اضافه کرد: زندانها را از مکانهای آسیب پذیر می دانیم که مخاطراتی چون بیماری های روانی، اعتیاد،مشکلات بهداشتی و تهدید HIV را دارد، از مهمترین مشکلات زندانها سرانه فضای زندان است.