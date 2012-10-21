به گزارش خبرنگار مهر، محمد بنا که روز گذشته رسما به عنوان مدیر فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی منصوب شد، برنامه‌های مختلفی را در ذهن دارد که صبح امروز طی نشستی با حجت الله خطیب در فدراسیون کشتی به ارائه این برنامه‌ها خواهد پرداخت.

حسام الدین جعفری، سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی، رسول جزینی به عنوان مربی تیم ملی و ایرج اسفندیاری‌فر، سرمربی تیم کشتی فرنگی جوانان کشورمان نیز در نشست امروز حضور خواهند داشت.

گفته می‌شود برپایی اردوهای آماده سازی، حضور در تورنمنت‌های بین المللی و تدارکاتی و همچنین تدوین برنامه‌های مسابقات مختلف داخلی نظیر قهرمانی کشور و جام اوپن از جمله مسائلی است که در نشست امروز محمد بنا با خطیب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.