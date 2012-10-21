بازگشت خریداران ملک امارات به تهران/معاوضه فرش ابریشم با آپارتمان!

به گزارش خبرنگار مهر، در چند سال اخیر افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ به خصوص شهر تهران، موجب شده است که بخش زیادی از مردم تمایل به فروش ملک یا زمین و خرید آپارتمان در شهرها را داشته باشند زیرا قیمت مسکن در شهرها افزایش پیدا می کند در صورتیکه ممکن است قیمت زمین در شهرهای کوچک و روستاها افزایش قیمت چندانی نداشته باشد.

در این میان برخی از مالکان کارخانه های صنعتی و یا دامداری ها بیشترین حجم متقاضیانی را تشکیل می دهند که به دنبال معاوضه املاک خود هستند این موضوع در دو سال اخیر افزایش بیشتری داشته داشته است و هر روز هم به تعداد اینگونه متقاضیان افزوده می شود.

البته بخش دیگری از خریداران آپارتمان ها در شهر تهران هم افرادی هستند که ملک خود را فروخته اند و به دنبال خرید آپارتمان هستند زیرا ملک خود را می توانند به راحتی به فروش برسانند اما بخشی که به دلیل رکود در بازار مسکن، امکان خرید و فروش با قیمت مناسب را ندارند تقاضای معاوضه می دهند.

اگرچه افزایش قیمت مسکن در شهر تهران موجب شده که متقاضی کمتری برای معاوضه زمین و ملک در شهرهای دیگر باشد بنابراین حجم زیادی از این تقاضاها بی پاسخ می ماند.

معاوضه آپارتمان های دبی با تهران

از سویی دیگر بخش دیگری از بازار معاوضه ملک در یکسال گذشته به مالکان آپارتمان در کشورهای حاشیه خلیج فارس اختصاص پیدا کرده است بطوریکه این افراد درخواست معاوضه آپارتمان خود را با وعده اقامت یک یا دو ساله به مالکان آپارتمان در تهران می دهند.

در واقع پس از رکود اقتصادی در آمریکا و اروپا و تاثیر مستقیم آن در بازار املاک دبی، افرادی که سرمایه گذاری زیادی را در این بازار انجام داده بودند با مشکلات مالی مواجه شدند در حالیکه بازار مسکن در تهران با رشد قیمت ها همراه بوده است بنابراین سرمایه گذاران در این بخش تمایل به حضور در این بازار را دارند.

براساس این گزارش، یک مالک در امارات تقاضای تعویض ملک ایران با امارات همراه با گرفتن اقامت 2 ساله را دارد همچنین مالک چند ویلای سوپرلوکس در نور شهرک آنارسیس برای معاوضه با آپارتمان یا ملک کلنگی درتهران را داده است.

مالک یک مغازه 20 متری با 11 متر بالکن در پاساژ امیراکرم هم حاضر به معاوضه ملک خود با آپارتمان در شمال شهر را دارد و فرش 65 متری تمام ابریشم قم با آپارتمان و ملک کلنگی معاوضه می شود.

همچنین یک ویلای نوساز در سیسنگان با ملک در تهران یا مشهد معاوضه می شود و مالک یک کارخانه با مجوز در منطقه صنعتی بومهن درخواست معاوضه با آپارتمان در شهر تهران را داده است.

* گزارش از نوشین قدم آهاری