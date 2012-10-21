انتقاد از بی مهری صدا و سیما در برخورد با اثر انقلابی "شب آفتابی"

بهزاد بهزادپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال کم نظیر مردم از یازدهمین سال اجرای شب آفتابی گفت: استقبال گسترده مردم از برنامه ترکیبی شب آفتابی گرچه به واسطه تجربه بدست آمده از اجراهای قبلی قابل پیش بینی بود اما این بار رنگ و بوی دیگری دارد و آن حضور طیف‌های مختلف مردمی با عقائد و افکار گوناگون است. این مطلب را جدا از ظاهر مخاطبان برنامه، در واکنش آنها به آیتم های مختلف شب آفتابی نیز می‌توان مشاهده کرد.

وی با ذکر این نکته که در طول 10 شب اجرای این برنامه در سال جاری ودر بوستان ولایت بیش از 25 هزار نفر از آن دیدن کردند گفت: هنر ، آنجا خودش را نشان می دهد که بتوان مفاهیم و مضامین بلند و عمیق دینی و فطری را با زبانی ساده و البته زیبا برای عموم مردم با فهم های مختلفشان بیان کرد و من امیدوارم شب آفتابی توانسته باشد چنین کند.

بهزادپور ضمن انتقاد از رییس رسانه ملی به عنوان یکی از متولیان حرکت موثر در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی گفت: درباره تکثیر و توسعه این سبک از اجرا حرف های فراوان دارم که حاصل بیش از سی سال تجربه های عملی ام است که در فرصتی دیگر خواهم گفت . در این شب آفتابی خیلی ها حمایت کردند و کمک کرده اند که من از آنها تشکر می کنم اما از طرف دیگر بودند معدود کسانی که نادانسته و با کم‌مهری با شب آفتابی مواجه شدند.

این کارگردان سینما افزود: صدا و سیما می توانست از ظرفیت این رویداد فرهنگی ، هنری در راستای تقویت جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در صدا و سیما استفاده کند که نکرد.

بهزادپور تصریح کرد: حتی آنونس سی ثانیه ای شب آفتابی را که هیچ خط قرمزی را رد نکرده بود تنها به دلیل متفاوت بودن با تکنیک های رایج در تیزر های تلویزیونی غیر قابل پخش می دانند . حال بهتر است مردم آنونس را ببینند و خود قضاوت کنند.

کارگردان فیلم "خداحافظ رفیق" در پایان افزود :صدا و سیما باید بلند گوی فرهنگ انقلاب باشد و تا این چنین نشود حرف از توسعه این سبک برنامه ها بیشتر به شوخی می ماند.

شب آفتابی برنامه ای ترکیبی است که حاوی برش هایی هنرمندانه از وقایع مهم تاریخی، از حضرت آدم(ع) تا حضرت امام زمان(عج) است و کارگردانی آن را بهزاد بهزادپور بر عهده دارد.

علاقه‌مندان به تماشای این برنامه ترکیبی می توانند با حضور در پایگاه اطلاع رسانی شب افتابی به آدرس www.shabe-aftabi.com ثبت نام و برگه ورود دریافت کنند.