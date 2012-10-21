راه اندازی بازارچه صنایع دستی در سنندج/ 55 پروژه در حال مرمت و ساماندهی است

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان با همکاری تعاونی ها، صنعتگران و تولیدکنندگان فعال بازارچه و فروشگاه صنایع دستی در خانه کرد سنندج راه اندازی و افتتاح می شود.

بر اساس این گزارش در این بازارچه با اتحادیه های فعال، هنرمندان و صنعتگرانی که دارای نشان مرغوبیت کالا و نشان درجه هنری باشند همکاری می شود.

گفتنی است در این بازارچه و فروشگاه های صنایع دستی از تولیدکنندگانی که محصولات صنایع دستی آنها در اولویت صنایع بومی استان مانند نازک کاری، گلیم بافی ، زیور آلات سنتی، سازهای سنتی و لباس های محلی قرار گرفته باشد استقبال می شود.

عقد قرارداد مرمت و ساماندهی 55 پروژه میراث فرهنگی کردستان

از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان برای مرمت و ساماندهی تعداد 55 پروژه در طول شش ماهه اول سال جاری قرارداد منعقد شد.

این قراردادها شامل یک پروژه در سطح معاملات بزرگ و اخذ ترک تشریفات برای انعقاد قرارداد، 46 پروژه در سطح معاملات متوسط، عقد قرارداد مشاوره هشت طرح مطالعاتی و گمانه زنی و تهیه پرونده های ثبتی آثار طبیعی است.

در حوزه گردشگری و در راستای ایجاد کمپ گردشگری و ایجاد زیر ساخت های گردشگری نیز برای 18 پروژه مربوط به معاونت گردشگری قرارداد منعقد شده است.

807 نفر در رشته های مختلف صنایع دستی آموزش دیدند

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان تعداد 807 نفر را در رشته های مختلف صنایع دستی در سطح استان طبق موافقنامه اصولی معاونت صنایع دستی در طول شش ماهه اول سال جاری آموزش داده است.

این کلاس ها شامل رشته های کردی دوزی، معرق چوب، منجوق دوزی، گلیم، کلاش، زیره کلاش، خراطی، سفال، منبت، نازک کاری، پولک دوزی، سوزندوزی و منبت معرق بوده که در سطح شهرستان های سنندج، قروه، مریوان، دهگلان، سقز، بانه، کامیاران، سروآباد، دیواندره و بیجار برپا شده و هنرجویان طی این دوره ها آموزش های لازم را دیده اند.