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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۹:۳۵

درپیامی به امام جمعه بروجن/

آیت الله ملک حسینی سانحه واژگونی اتوبوس دانش آموزان بروجنی را تسلیت گفت

آیت الله ملک حسینی سانحه واژگونی اتوبوس دانش آموزان بروجنی را تسلیت گفت

یاسوج – خبرگزاری مهر: آیت الله ملک حسینی در پیامی به امام جمعه بروجن، ضایعه جان باختن 26 تن از دانش آموزان این شهر در حادثه واژگونی اتوبوس را تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام تسلیت نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد آمده است: حادثه دلخراش جانباختن دانش آموزان شهرستان بروجن موجب تاثر و تالم همه هموطنان در اقصی نقاط کشور شده است.

اینجانب به نمایندگی از مردم شریف استان کهگیلویه و بویراحمد این ضایعه جبران ناپذیر را به امام جمعه محترم بروجن، مردم شهید پرور آن خطه و خانواده های داغدار تسلیت می گویم و برای آنان از درگاه خداوند تبارک و تعالی صبر جزیل و برای آن نوگلان باغ علم و دانش رحمت و مغفرت الهی مسئلت می نمایم.

امید است در کوتاهترین زمان علت این حادثه بررسی و همچنین تدبیری اندیشیده شود تا در آینده شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.

کد مطلب 1724660

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