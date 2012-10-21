آیت الله ملک حسینی سانحه واژگونی اتوبوس دانش آموزان بروجنی را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام تسلیت نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد آمده است: حادثه دلخراش جانباختن دانش آموزان شهرستان بروجن موجب تاثر و تالم همه هموطنان در اقصی نقاط کشور شده است.

اینجانب به نمایندگی از مردم شریف استان کهگیلویه و بویراحمد این ضایعه جبران ناپذیر را به امام جمعه محترم بروجن، مردم شهید پرور آن خطه و خانواده های داغدار تسلیت می گویم و برای آنان از درگاه خداوند تبارک و تعالی صبر جزیل و برای آن نوگلان باغ علم و دانش رحمت و مغفرت الهی مسئلت می نمایم.

امید است در کوتاهترین زمان علت این حادثه بررسی و همچنین تدبیری اندیشیده شود تا در آینده شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.