1300 میلیارد ریال اعتبار در شهرستان آوج هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالله موسوی شنبه شب در بازدید احمد عجم استاندار قزوین از شهرستان آوج در جمع مردم روستای حصار ولیعصر(عج) این شهرستان اظهارداشت: یک هزارو 300 میلیارد ریال اعتبار در بخش راه، گاز، مسکن روستایی، طرح هادی، آب و فاضلاب و کشاورزی هزینه شده است.

وی، با بیان اینکه در سالهای اخیر شاهد اقدامات عمرانی و زیربنایی خوبی در شهرستان آوج بوده ایم افزود: یکی از کارهای

ارزشمند انجام شده در این شهرستان رفع معضل آب آشامیدنی بود که با اجرای طرح مجتمع آبرسانی خرقان با 240 کیلومتر لوله گذاری و صرف اعتبار 100 میلیارد ریالی انجام شد.

فرماندار آوج با بیان اینکه گازرسانی منطقه خرقان شرقی در حال اجرا است تصریح کرد: با گازرسانی به شهرک خرمدشت نیز امکان گازرسانی به روستاهای منطقه خرقان غربی فراهم می شود که در این مورد مسئولان استان پیگیری لازم را به عمل آورده و گازرسانی به این منطقه را مورد توجه قرار داده اند.

موسوی با بیان اینکه عدم توسعه یافتگی مناسب آوج پیش از این باعث مهاجرت زیادی از این منطقه به سایر نقاط استان و کشور شده بود بیان کرد: کمبود امکانات رفاهی و منابع آبی به رغم نزولات آسمانی قابل توجه از مسایلی بوده که به مهاجرت ها در این شهرستان دامن زده است بنابراین با توسعه زیرساخت ها در آوج که به طور جدی مورد توجه دولت قرار دارد امیدواریم روند مهاجرت ها متوقف و بالعکس شود.

وی با اشاره به طرح جمع آوری آبهای سطحی و استفاده از آن برای توسعه کشاورزی گفت: اجرای این طرح در شهرستان آوج می تواند ضمن اشتغالزایی قابل توجه رونق اقتصادی خوبی را برای این شهرستان نوپا به ارمغان داشته باشد.