به گزارش خبرنگار مهر، عدم تکمیل پروژه ها بر اساس جدول زمان بندی از مشکلاتی است که گریبانگیر پروژه های کشور در موارد متعددی است و چه بسا فشار مضاعفی از این حیث متوجه نظام اقتصادی کشور خواهد شد.

زمان یکی از سه فاکتور اساسی مدیریت و برنامه‌ ریزی بوده، هزینه و کیفیت دو ضلع دیگر مثلث کنترل و برنامه‌ ریزی را در پروژه ها تشکیل می‌ دهند، در اکثر پروژه های عمرانی، شاخص زمانی و اینکه پروژه ‌باید بعنوان یک الزام در زمان معینی اتمام پذیرد یا بدست فراموشی سپرده یا از کنترل خارج می شود.

پروژه ‌باید بعنوان یک الزام در زمان معینی اتمام پذیرد

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: در صورت اتمام پروژه در زمان برنامه‌ ریزی شده یا با تاخیری اندک نسبت به زمان معین که بتوان از آن چشم پوشید تاثیر زیان ‌آورعوامل بسیاری از قبیل تورم که خود در بازده، بهره ‌وری و در نهایت هزینه پروژه تاثیرگذار است بر پروژه کاهش یافته و در نتیجه پروژه با هزینه معینی به پایان می‌ رسد.

مهرداد لاهوتی افزود: بنابراین عملکرد صحیح مدیریت پروژه برای کنترل زمان آن در مدیریت دیگر عناصر پروژه موثر خواهد بود.

وی اظهارداشت: همچنین عملکرد زمان و بهره‌ گیری از فرصت ها از جمله شاخص های موفقیت پروژه بوده بنابراین با در نظر گرفتن این مطلب ارزش تاخیرات در پروژه و تلاش برای جبران یا جلوگیری از آنها بعنوان یک الزام اهمیت بسزایی پیدا می‌ کند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی گفت: کندی و عدم پیشرفت در پروژه های عمرانی شهری که باعث عدم ایجاد مدیریت شهری پایدار می شود حاکی از وجود موانع و مشکلات ریشه ای در اجرای طرح های ارزشمند شهری است که بازسازی و توسعه فضای شهری را بطور جدی در معرض تهدید قرارمی دهد.

وی ادامه داد: بخش عمده سرمایه هر کشور امروزه به پروژه های عمرانی و زیربنایی آن اختصاص دارد و یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه موفقیت در اجرای پروژه های عمرانی آن محسوب می شود.

با وجود این عمده ترین معضلی که اغلب پروژه های بزرگ با آن مواجه هستند تاخیر در فازهای مختلف و درنهایت اتمام کار پروژه است، اگر بهره برداری از پروژه ها با تاخیر مواجه شوند، ضمن اتلاف سرمایه های ملی، برخی از آنها توجیه فنی و اقتصادی خود را از دست خواهند داد.

توسعه شبکه راه ها در پروژه های درون شهری از قبیل راه، پل و تونل از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و بدیهی است عدم اجرای موفق و به موقع این پروژه ها از نظر زمان و هزینه بهینه، علاوه بر پیامدهای منفی اعم از منظر نامطلوب شهری، کیفیت نامناسب، اخلال ترافیکی در شبکه عبور و مرور و سایر موارد موجب سلب اعتماد شهروندان از مسئولان نیز خواهد شد.

تاخیر طولانی مدت ساخت پروژه ها موجب سلب اعتماد شهروندان از مسئولان می شود

با این هدف تلاش مسئولان، متخصصان وکارشناسان مختلف شهری باید برای اجرای موفق چنین پروژه هایی در چهارچوب زمانی تعیین شده هزینه شود چراکه از نظر جایگاه و ارزش علمی نیز با توجه به شاخصه های مدیریت پروژه و عوامل موثر بر موفقیت پروژه ها، دستیابی به اهداف زمانی یکی از مهمترین شاخص های موفقیت محسوب می شود.

رئیس شورای اسلامی کلانشهر رشت در این زمینه بر ضرورت اتمام پروژه ‌های نیمه تمام با هدف ارتقای سطح رضایت‌ مندی مردم تاکید کرد و گفت: تکمیل پروژه های نیمه تمام افق های روشنی پیش روی شهر، شهرستان و استان قرار می دهد.

محمود مباحی با بیان اینکه پروژه ‌های نیمه ‌تمام شهری اثر نامطلوبی بر عملکرد شهرداری دارد، افزود: این روند باید تغییر کند تا علاوه بر اعتمادسازی بتوان حس مشارکت شهروندان را نیز در توسعه شهری برانگیخت.

وی همچنین با اشاره به ضرورت موضوع مطالعه در قبل از اجرای پروژه ها اظهارداشت: انجام طرح های مطالعاتی قبل از اجرای پروژه لازم است چرا که بدون کار مطالعاتی اقدام مفید انجام نخواهد شد.

رئیس شورای اسلامی کلانشهر رشت با اعلام اینکه بروز تاخیر در اجرا و بهر ه برداری، از مسائل و مشکلات متعارف در اجرای پروژه های عمرانی است، یادآورشد: شاخص های اصلی در ارزیابی موفقیت پروژه ها انجام آنها در زمان مقرر یا اجرای بدون تاخیر آنهاست.

به هر ترتیب پروژه های عمرانی در نظام اقتصادی و بودجه بندی از اهمیت بالایی برخودار بوده و بخش عمده ای از بودجه کشور را نیز به خود اختصاص می دهند، رکود و عدم پیشرفت دراجرای پروژه های عمرانی که ضرر و زیان فراوانی به منافع ملی وارد می کند.

بنابراین فراهم نبودن زیر ساخت های لازم از قبیل فقدان نیروی مجرب کارشناسی با انگیزه کافی، سیستم اطلاعاتی منسجم، کارآمد و همچنین ضعف سیستم اجرایی و برنامه ریزی کشور، از هم گسیختگی عوامل برنامه ریزی، طرح ریزی و بودجه ریزی یا به تعبیری عدم ارتباط برنامه های کلان بخشی، منطقه ای و ارزیابی طرح ها و عدم تعهد و التزام عملی لازم و کافی در تهیه و اجرای برنامه های مناسب توسعه را می توان از موانع اساسی تاخیرات در پروژه ها برشمرد.

عملکرد نامناسب مدیریت پروژه ها ناشی از عدم شناخت نظام های فنی و اجرایی

هر چند عدم تخصیص بودجه کافی دلیل اصلی افزایش مدت اجرای پروژه ها قلمداد می شود بنابراین عملکرد نامناسب مدیریت این پروژه ها که خود ناشی از عدم شناخت از نظام های فنی و اجرایی طرح های عمرانی و برنامه ریزی و کنترل پروژه هاست نیز به عنوان عامل مهم باید مد نظر قرار گیرد.

با توجه به اینکه پروژه های عمرانی جزیی از برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی هستند بنابراین از ضوابط حاکم بر این برنامه ها و تغییرات آنها تاثیر پذیر خواهد بود و موفقیت در پروژه های عمرانی با وجود نظام صحیح و درست حاکم بر پروژه های عمرانی و اجرای صحیح آن بدست خواهد آمد.

از این رو مهمترین عامل در سطح کلان نقش و جایگاه مدیریت کارآمد است که می تواند مشکلات را از میان بردارد در کنار ضرورت وجود برنامه ریزی توجه اکید به اعمال حاکمیت برنامه نیز الزامی است.

در این ارتباط فرماندار شهرستان رشت گفت: اجرای پروژه های عمرانی از قبیل راه سازی، ساختمان سازی، آب و فاضلاب و غیره تاثیر فراوانی بر کیفیت زندگی، شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد به همین علت هرچه زمان اتمام آنها کوتاه تر باشد اثرات مثبت ناشی از انجام این پروژه ها زودتر نمایان می شود.

سید ولی الله عظمتی افزود: این پروژه ها از لحاظ مالی حجم زیادی از بودجه کشور را به خود اختصاص می دهند که بیانگر لزوم انجام پروژه های عمرانی در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه ممکن است.

وی اظهارداشت: اجرای طرح های عمرانی بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی با اختصاص بخشی از درآمدهای نفتی به این مهم عملیاتی شده و هزاران پروژه عمرانی خرد و کلان در جای جای کشور به مرحله اجرا درآمده است.

فرماندار رشت گفت: تامین به موقع اعتبارات از مباحث عمده در روند اجرای پروژه های عمرانی است که در صورت تحقق می تواند به اتمام سریع تر پروژه، انتفاع بهره برداران و جلوگیری از اتلاف سرمایه ها منجر شود.

اتمام سریع تر پروژه ها منجر به انتفاع بهره برداران می شود

وی افزود: متاسفانه طی سالیان گذشته همواره بخشی از پروژه های عمرانی اعم از استانی و ملی در سراسر کشور به ویژه در گیلان مشمول تاخیر شده که در ردیف پروژه های ناتمام از آنها یاد می شود.

عظمتی با بیان اینکه در دولت نهم و دهم تلاش جدی تری برای اتمام پروژه های عمرانی ناتمام معطوف و تامین اعتبارات روند مناسب تری گرفته است، اظهارداشت: حجم بالای مصوبات سفرهای استانی و گستردگی فعالیت های عمرانی با هدف توسعه یافتگی استان و رفاه بیشتر آحاد مردم از سوی نظام امری بی بدیل است.

بدون شک روند تخصیص اعتبار به دستگاه های اجرایی دچار ساختار نامناسبی است و چانه زنی ها در این موضوع بی تاثیر نیست، در حالی که تخصیص اعتبار باید مطابق با واقعیت ها و درصد پیشرفت فیزیکی و توجیه فنی- اقتصادی طرح باشد بنابراین دولت برای تسریع در اتمام پروژه ها و طرح های حیاتی و ملی باید بیش از گذشته تخصیص اعتبارات را جدی بگیرد.