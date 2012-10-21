رشد 41 درصدی صادرات لوله و پروفیل مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی گلچوب اظهار داشت: در شش ماه نخست سالجاری صادرات لوله و پروفیل از مازندران با رشد 41 درصدی به رقم 19 میلیون دلار برخوردار بوده است.

وی افزود: در مدت مشابه سال قبل رقم صادرات لوله و پروفیل استان حدود 14 میلیون دلار بوده است.

گلچوب با اشاره به اینکه از لحاظ وزنی صادرات این بخش از کالا در شش ماهه نخست سال 91 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی حدود 37 درصدی داشته است اظهار داشت: از لحاظ وزنی نیز صادرات از رقم 14 هزار تن مدت مشابه سال قبل به رقم 20 هزار تن افزایش یافته است.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به مقصد کالای مذکور گفت: این کالا به کشورهای آذربایجان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، ارمنستان، روسیه، عراق، افغانستان صادر می شود.

گلچوب، وجود دریای خزر و همجواری با کشورهای CIS، حمایت از رشد و توسعه صنعت استان در سالهای اخیر، تنوع کالاهای صنعتی تولید شده در استان را از دلایل رشد و توسعه صادرات این بخش دانست.

وی تصریح کرد: در صدد هستیم تا با تدوین برنامه های مناسب، جایگاه استان را در زمینه صادرات محصولات صنعتی بویژه لوله و پروفیل ارتقای دهیم.

