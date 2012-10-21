  1. ورزش
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۳

جعفری به مهر گفت:

فرنگی کاران المپیکی به اردوی تیم ملی فراخوانده شدند/ نباید زمان را از دست داد

فرنگی کاران المپیکی به اردوی تیم ملی فراخوانده شدند/ نباید زمان را از دست داد

سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان پس از نشست روز گذشته محمد بنا با رسول خادم و اعمال برخی تغییرات در تیم‌های ملی گفت: فرنگی کاران المپیکی و دیگر کشتی گیران مورد نظر از روز 10 آبان ماه وارد نخستین اردوی آماده سازی خود خواهند شد.

حسام الدین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: بازگشت محمد بنا و معرفی او به عنوان مدیر فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی باعث شد تا ما هر چه سریع‌تر به برپایی اردوهای آماده سازی بپردازیم که در همین راستا با نظر و تایید محمد بنا قرار شد تمامی فرنگی کاران مورد نظر از روز 10 آبان‌ماه در خانه کشتی تهران حضور یابند.

وی افزود: محمد بنا از زمانی که همراه فرنگی کاران ملی پوش از بازی‌های المپیک لندن به کشورمان بازگشت، مشغول برنامه‌ریزی و تدوین دستورالعمل‌هایی برای استارت تمرینات فرنگی کاران بود و خوشبختانه هم اکنون بدون مشکل می‌توانیم طبق همان برنامه، کارمان را آغاز کنیم. هر چند زمان برای حضور در رویدادهای مهم آتی بسیار محدود است و نباید زمان را بیش از این از دست بدهیم.

سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی با اشاره به برنامه‌های آتی این تیم گفت: رقابت‌های قهرمانی کشور، پیکارهای اوپن و همچنین برپایی اردوهای آماده سازی و حضور در تورنمنت‌های بین المللی و تدارکاتی متعددی در دستور کار قرار دارد. ضمن اینکه محمد بنا به عنوان مدیر فنی تیم‌های ملی به خوبی برای هر کدام از این رویدادها برنامه‌ریزی و طبق زمانبدی صورت گرفته به اجرا در خواهد آمد.

جعفری به تغییر و تحولات صورت گرفته در کادر فنی تیم کشتی فرنگی جوانان نیز اشاره کرد و گفت: با حضور ایرج اسفندیاری‌فر در راس امور تیم جوانان، تعامل و همکاری خوبی بین تیم ملی بزرگسالان و جوانان به وجود خواهد آمد و مطمئنا در آینده‌ای نزدیک شاهد پویایی بیشتری در رده جوانان خواهیم بود.

وی در خاتمه به شرایط تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران نیز اشاره کرد و افزود: نوجوانان فرنگی کار نیز همچنان زیر نظر رشید محمدزاده به عنوان سرمربی تمرینات خود را آغاز خواهند کرد و طبیعتا محمد بنا به عنوان مدیر فنی تیم‌های ملی برنامه‌های ویژه‌ای برای کشتی گیران این رده سنی در نظر خواهد داشت.

کد مطلب 1724668

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