فرنگی کاران المپیکی به اردوی تیم ملی فراخوانده شدند/ نباید زمان را از دست داد

حسام الدین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: بازگشت محمد بنا و معرفی او به عنوان مدیر فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی باعث شد تا ما هر چه سریع‌تر به برپایی اردوهای آماده سازی بپردازیم که در همین راستا با نظر و تایید محمد بنا قرار شد تمامی فرنگی کاران مورد نظر از روز 10 آبان‌ماه در خانه کشتی تهران حضور یابند.

وی افزود: محمد بنا از زمانی که همراه فرنگی کاران ملی پوش از بازی‌های المپیک لندن به کشورمان بازگشت، مشغول برنامه‌ریزی و تدوین دستورالعمل‌هایی برای استارت تمرینات فرنگی کاران بود و خوشبختانه هم اکنون بدون مشکل می‌توانیم طبق همان برنامه، کارمان را آغاز کنیم. هر چند زمان برای حضور در رویدادهای مهم آتی بسیار محدود است و نباید زمان را بیش از این از دست بدهیم.

سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی با اشاره به برنامه‌های آتی این تیم گفت: رقابت‌های قهرمانی کشور، پیکارهای اوپن و همچنین برپایی اردوهای آماده سازی و حضور در تورنمنت‌های بین المللی و تدارکاتی متعددی در دستور کار قرار دارد. ضمن اینکه محمد بنا به عنوان مدیر فنی تیم‌های ملی به خوبی برای هر کدام از این رویدادها برنامه‌ریزی و طبق زمانبدی صورت گرفته به اجرا در خواهد آمد.

جعفری به تغییر و تحولات صورت گرفته در کادر فنی تیم کشتی فرنگی جوانان نیز اشاره کرد و گفت: با حضور ایرج اسفندیاری‌فر در راس امور تیم جوانان، تعامل و همکاری خوبی بین تیم ملی بزرگسالان و جوانان به وجود خواهد آمد و مطمئنا در آینده‌ای نزدیک شاهد پویایی بیشتری در رده جوانان خواهیم بود.

وی در خاتمه به شرایط تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران نیز اشاره کرد و افزود: نوجوانان فرنگی کار نیز همچنان زیر نظر رشید محمدزاده به عنوان سرمربی تمرینات خود را آغاز خواهند کرد و طبیعتا محمد بنا به عنوان مدیر فنی تیم‌های ملی برنامه‌های ویژه‌ای برای کشتی گیران این رده سنی در نظر خواهد داشت.