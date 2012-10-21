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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۳۸

گویا خبرداد:

تشدید اقدامات پیشگیرانه در مرزهای کردستان/ مشارکت مردم برای کنترل وبا لازم است

تشدید اقدامات پیشگیرانه در مرزهای کردستان/ مشارکت مردم برای کنترل وبا لازم است

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی کردستان از انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ورود وبا از کشور عراق به ایران خبرداد.

محمد مهدی گویا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شیوع بیماری وبا در شمال عراق و احتمال ورود آن به کشورمان، اظهار داشت: به علت آلوده بودن سه منبع آبی در عراق وبا در مناطقی از این کشور شیوع یافته است و اقدامات پیشگیری در مناطق مرزی کشور آغار شده است.

وی افزود: تمام استان های مرزی در حالت آماده باش هستند و اقداماتی صورت گرفته که اجازه ندهیم موردی از بیماری قبل از ورود به کشور موجب نگرانی در سطح جامعه شود و به همین دلیل این موارد نیز در مرزهای استان کردستان با جدیت دنبال می شود.

رئیس مرکز بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی کردستان بیان کرد: 14 نفر مسافر عراقی مبتلا به وبا در این رابطه شناسایی و بلافاصله در همان مناطق مرزی مداوا و کنترل شده اند و هم اکنون اکیپ های نظارتی دانشگاه علوم پزشکی در مرزهای استان مستقر شده اند.

گویا بیان کرد: در حال حاضر بیماری در عراق در حال فروکش کردن است و تا حدود زیادی وضعیت کنترل شده است و هر اتفاقی بیفتد جای نگرانی نیست و اقدامات زیادی برای جلوگیری از انتشار و پیشگیری انجام شده است.

وی در پایان از مردم استان کردستان خواست که ضمن رعایت مسائل بهداشتی در صورت مشاهده هر مورد مشکوکی سریعا موادر را به مراکز بهداشتی و درمانی استان اطلاع دهند.

کد مطلب 1724669

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