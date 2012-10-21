تشدید اقدامات پیشگیرانه در مرزهای کردستان/ مشارکت مردم برای کنترل وبا لازم است

محمد مهدی گویا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شیوع بیماری وبا در شمال عراق و احتمال ورود آن به کشورمان، اظهار داشت: به علت آلوده بودن سه منبع آبی در عراق وبا در مناطقی از این کشور شیوع یافته است و اقدامات پیشگیری در مناطق مرزی کشور آغار شده است.

وی افزود: تمام استان های مرزی در حالت آماده باش هستند و اقداماتی صورت گرفته که اجازه ندهیم موردی از بیماری قبل از ورود به کشور موجب نگرانی در سطح جامعه شود و به همین دلیل این موارد نیز در مرزهای استان کردستان با جدیت دنبال می شود.

رئیس مرکز بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی کردستان بیان کرد: 14 نفر مسافر عراقی مبتلا به وبا در این رابطه شناسایی و بلافاصله در همان مناطق مرزی مداوا و کنترل شده اند و هم اکنون اکیپ های نظارتی دانشگاه علوم پزشکی در مرزهای استان مستقر شده اند.

گویا بیان کرد: در حال حاضر بیماری در عراق در حال فروکش کردن است و تا حدود زیادی وضعیت کنترل شده است و هر اتفاقی بیفتد جای نگرانی نیست و اقدامات زیادی برای جلوگیری از انتشار و پیشگیری انجام شده است.

وی در پایان از مردم استان کردستان خواست که ضمن رعایت مسائل بهداشتی در صورت مشاهده هر مورد مشکوکی سریعا موادر را به مراکز بهداشتی و درمانی استان اطلاع دهند.