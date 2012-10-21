وزیر ارشاد درباره هفته کتاب به استانداران نامه نوشت

به گزارش خبرگزاری مهر، 32 استان در طول برگزاری «هفته کتاب»، برنامه‌های مختلفی را با محوریت کتاب و کتابخوانی در کشور اجرا خواهند کرد.در همین راستا سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی نامه‌ای ضمن تاکید بر اهمیت تشکیل جلسات ستادهاى استانی هفته کتاب، برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری باشکوه تر این رویداد را الزامی دانست.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه خود آورده است: از آنجا که ریاست ستاد برگزاری مراسم، همچون سنوات گذشته بر عهده استانداران محترم کشور است، خواهشمند است جهت برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم با تشکیل جلسات با حضور مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به عنوان دبیر ستاد و نیز نمایندگان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی اقدام لازم را مبذول فرمایید.

بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «یادگار ماندگار» از 20 تا 27 آبان ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می‌شود.