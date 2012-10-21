نصب 48 هزار علائم ایمنی در راه های کردستان/ تامین ایمنی در جادها ضروری است

محمد صادق وجدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به یکی از برنامه های راه و شهرسازی کردستان در راستای افزایش ایمینی در جاده این استان، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون سه هزار و 380 متر سرعت گیر در تقاطع ها و مناطق مسکونی برای امنیت بیشتر شهروندان نصب شده است.

وی با اشاره به اینکه نصب علایم ایمنی و هشدار دهنده در حفظ امنیت مسافران موثر است، افزود: 720 متر تابلوی اطلاعاتی، 610 تابلوی اخطاری، 510 تابلوی انتظامی، هفت هزار و 500 مسیرنما و 39 هزار و 500 بازتاب چشم گربه ای در محورهای استان نصب شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی کردستان بیان کرد: برای نصب و راه اندازی علایم ایمنی در سطح استان از ابتدای سال تا کنون یک میلیارد و 46 میلیون تومان هزینه شده است.

وجدی یادآور شد: تامین حداکثر ایمنی راه ها و حفظ جان مسافران اصلی ترین وظیفه این اداره کل است و در همین راستا برنامه های خوبی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان این مطلب که نصب علایم راهنمایی و رانندگی در جاده ها به تنهایی نمی تواند امنیت را تامین کند، ادامه داد: انتظار می رود با تعامل و همکاری مسافران و رانندگان با ماموران راهنمایی و رانندگی و توجه بیشتر به علایم و تابلوهای بین جاده ای در آینده نزدیک کاهش تصادفات و به تبع آن خسارات را در استان داشته باشیم.

مدیر کل مسکن و شهرسازی کردستان در پایان گفت: رسالت اصلی و مهم راه و ترابری ارتقاء ایمنی و بهبود شرایط ترافیکی و حمل و نقل روان در جاده ها و انتظار می رود با استفاده از تمامی ظرفیت ها و فرهنگ سازی شاهد ارتقاء کیفیت رانندگی و ایمنی جاده ها باشیم.