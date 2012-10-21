جزئیات طرح جدید مجلس برای تولید/ سهم تولید کم نشده!

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد در حاشیه روز ملی صادرات در جمع خبرنگاران در مورد طرحی که هفته گذشته مجلس برای کاهش تبدیل ارز صندوق توسعه ملی به ریال مصوب کرده بود، گفت: منابع صندوق توسعه ملی، منابع ارزی است و کاملا برای حمایت از تولید از سوی بخش خصوصی و غیردولتی تخصیص داده شده است و مجلس، بر استفاده از این منابع برای رشد تولید تاکید دارد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوال مهر در خصوص کاهش منابع تولید با این مصوبه مجلس افزود: در قانون بودجه سال 91 کل کشور، به منظور تامین منابع تولید از ذخایر ارزی، سرمایه‌گذاری تولید از منابع صندوق توسعه ملی مصوب شد؛ ضمن اینکه 20 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین هزینه ریالی بخش صنعت و کشاورزی تعیین شد.

وی تصریح کرد: نگاه ما معطوف به این است که از منابع صندوق توسعه ملی، برای تامین هزینه ارزی تولید استفاده شود. ابوترابی خاطرنشان کرد: منابع بخش تولید به هیچ عنوان کاهش نیافته است و جای نگرانی برای تولیدکنندگان نیست.