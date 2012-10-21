اختصاص 10 میلیارد ریال به ساخت مرکز شیمی درمانی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید، شنبه شب در دومین همایش خیرین سلامت استان اظهارکرد: برای تجهیز این مرکز نیز اقدامات لازم در دست پیگیری است.

وی خدمت به مردم را یک اصل مهم و مقدس دانست و افزود: در قرآن و اسلام اهتمام به امور اجتماعی مردم در بالاترین جایگاه قرار دارد.

وی عنوان کرد: براساس تفاهم نامه صورت گرفته به اندازه هزینه کرد ساخت توسط مجمع خیرین سلامت دو لت برای تجهیز این مرکز کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه این پروژه با پیشرفت فیزیکی 40 تا 45 درصد در حال اجرا است، بیان داشت: تاکنون دستگاههای اجرایی استان در جهت کمک به اجرای این پروژه اهتمام ویژه ای داشته اند.

اجرای 800 پروژه بهداشتی و درمانی توسط خیرین در کشور

دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور نیز در این همایش گفت: تاکنون 800 پروژه بهداشتی و درمانی در کشور از محل کمک های خیرین سلامت اجرا شده است.

سید رضا نیری تصریح کرد: ساخت 80 بیمارستان و 140 درمانگاه و خانه بهداشت از جمله پروژه های اجرا شده از طریق خیران سلامت است.

وی با بیان اینکه دولت به تنهایی قادر به رفع مشکلات خدماتی نیست، اظهارکرد: برای عبور از مشکلات و رفع و رسیدگی به امورات مردم باید از سرمایه های خیرین نیز در این زمینه استفاده شود.