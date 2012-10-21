روایتی از ایران و فیلمی که موجب خشم دیپلمات های انگلیس از آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ساندی تلگراف درباره این فیلم می نویسد: شاید بتوان آن را یکی از بهترین فیلم های امسال که شانس کسب جایزه اسکار را دارد تعریف کرد.

این فیلم با کارگردانی و بازی "بن افلک" تولید شده و روایتی غیرعادی از نحوه فرار شش دیپلمات آمریکایی از ایران در زمان اوج انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 میلادی است.

البته این فیلم درباره دیپلمات هایی که در زمان تسخیر سفارت آمریکا در تهران، بازداشت شده بودند نیست .

در این فیلم که "آرگو" نام دارد داستان اینطور به تصویر کشیده می شود که شش دیپلمات آمریکایی به دلیل گسترش احساسات ضد آمریکایی قصد فرار از ایران را دارند و به همین دلیل به یکی از ساختمان های سفارت انگلیس در شمال تهران که مخصوص اسکان دیپلمات ها در فصل تابستان بود می روند، اما سفارت انگلیس به سردی با این شش دیپلمات برخورد کرده و به اصطلاح آنها را از خود می راند.

در نتیجه این شش دیپلمات مجبور می شوند تا به منزل سفیر کانادا در تهران بروند تا نقشه فرار آنها از ایران اجرایی شود.

نحوه روایت این فیلم و اینکه سفارت انگلیس در آن زمان کمکی به دیپلمات های آمریکایی نکرده به شدت موجب خشم دیپلمات های انگلیسی شده، بطوریکه سر "جان گراهام" که در زمان انقلاب اسلامی ایران سفیر انگلیس در تهران بوده داستان فیلم بن افلک را دروغ خوانده و گفت : در آن زمان ما هر کمکی که می توانسیم به این دیپلمات ها بکنیم انجام دادیم.

گراهام که هم اکنون 86 سال دارد در ادامه گفت: واکنش فوری من در لحظه شنیدن داستان این فیلم آن بود که بسیار عصبانی شدم، اما اکنون معتقدم که فیلمساز اشتباه کرده و نباید اطلاعات غلط را وارد ماجرای نوامبر 1979 تهران کند.

"آرتور وایت" که در زمان وقوع انقلاب اسلامی در ایران، مسئول امور سفارت انگلیس در تهران بود نیز در رابطه با فیلم بن افلک گفت: فیلم هالیوود در مورد این قضیه در بسیاری از موارد غلط است. اینکه در این فیلم انگلیس به این صورت به تصویر کشیده شده مرا ناامید کرد.