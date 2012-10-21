انرژی الکتریکی توزیع نشده در قزوین 50 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف اینانلو در این باره اظهارداشت: کار عملیات سرویس و اصلاحات برای خطوط فشار متوسط توسط اکیپهای خط گرم و سرد این شرکت انجام شده و میزان کاهش انرژی الکتریکی توزیع نشده در سطح استان قزوین را نسبت به ابتدای سال جاری، 50 درصد اعلام کرد.

وی، در خصوص اهمیت انرژی توزیع نشده افزود: با توجه به تاثیر و نفوذ بیش از پیش انرژی الکتریکی در زندگی مردم و بخشهای مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، اداری و آموزشی تامین برق مداوم مشترکین از اهمیت بالایی برای شرکت توزیع نیروی برق استان برخوردار است و در همین راستا این شرکت اقدام به سرویس و تعمیرات پیشگیرانه شبکه های برق کرده است.

معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین یادآورشد: در سال جاری با توسعه اکیپ های عملیات خط گرم، حجم قابل توجهی از سرویس شبکه های برق بدون اعمال خاموشی انجام گرفته است.

تشکیل حلقه صالحین در شرکت توزیع برق استان قزوین

محمد برزگر شریفی فرمانده پایگاه بسیج شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در خصوص برنامه های فرهنگی این پایگاه بیان کرد: حلقه های صالحین با عناوین معرفتی، بصیرتی، تربیتی و مهارتی برای افزایش سطح بینش اعضا به موضوعات مهم اجتماعی تشکیل شده که نیاز است این حلقه ها بین همه همکاران توسعه یابد.

وی تصریح کرد: از ابتدای برگزاری حلقه صالحین تاکنون در رابطه با عناوین مباحث قرآنی، فرقه های نوظهور، جبر و اختیار و انسان و سرنوشت جلسات متعددی تشکیل و پیرامون موضوعات فوق بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.

برزگر شریفی در خصوص رشد فرهنگی بسیجیان شرکت گفت: امروزه نیاز به رشد فرهنگی در جامعه بشدت احساس می شود که بخش اعظمی از این نیازها را می توان از طریق توسعه حلقه های صالحین بصورت کمی و کیفی مرتفع کرد.