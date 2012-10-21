45 یادواره شهدا در کردستان برگزار شد/لزوم حمایت بیشتر از اردوهای راهیان نور

ابراهیم حسینی در گفتگو با خبرنگر مهر، اظهار داشت: برنامه های فرهنگی در دراز مدت نتیجه مناسب دارد و تعریف برنامه های اجرایی در حوزه فرهنگی نیاز به زمانبندی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارد.

وی در ادامه بیان کرد: استان فرهنگی کردستان بهانه ای برای ارتقا و توسعه شاخص های مختلف در رفع نیازهای فرهنگی استان است.

معاون هماهنگ ‌کننده سپاه بیت ‌المقدس کردستان اعلام کرد: بیش از 45 یادواره شهدا، اجرای هزار و 500 برنامه مختلف در هفته دفاع مقدس و توسعه اردوهای راهیان نور به عنوان یک حرکت عظیم فرهنگی از جمله اقدامات انجام شده در سطح استان بوده است.

حسینی با بیان اینکه برنامه "مردان آسمانی" در سنندج به نمایش درآمد، بیان کرد: برگزاری رزمایش فرهنگی مردان آسمانی با استقبال 54 هزار نفر از مردم فرهنگی استان به مدت دو هفته برگزار شد و نتایج فرهنگی مناسب خود را به جا گذاشت.

وی توجه به آموزش علوم اسلامی و دینی در مدارس و دانشگاه ‌ها را لازم دانست و یادآور شد: توجه به مقاوم سازی قشر جوان و نوجوانان ایران اسلامی در برابر هجمه ‌های نرم دشمنان در بی اثرکردن فعالیت ضد فرهنگی دشمن موثر است.

معاون هماهنگ ‌کننده سپاه بیت ‌المقدس کردستان گفت: نهادینه کردن ارزش‌ های دینی و اسلامی و ارتقاء سطح بصیرت دانش‌ آموزان و دانشجویان یک ضد هجمه در برابر اقدامات دشمنان است.

حسینی با بیان اینکه 21 هزار دانش ‌آموز پسر و دختر استان به جبهه‌ های عملیاتی جنوب کشور اعزام می شوند، اظهار داشت: حرکت‌ های خوبی در زمینه تقویت بحث راهیان نور در استان صورت گرفته است اما در زمینه اجرایی با مشکلاتی روبه‌ رو است که نیاز به توجه و تلاش بیشتر مسئولان دارد.

وی با بیان اینکه فرهنگ سازی و نهادینه کردن فرهنگ در رواج آن موثر است، عنوان کرد: با اجرای آموزش های لازم در بحث ترویج و تفهیم ارزش های نهفته در حجاب 90 درصد از بانوان مقید به حجاب و رعایت شئونات اسلامی در پوششی مناسب هستند که این یک ضد هجمه کارساز به تبلیغات سو دشمنان است.

معاون هماهنگ ‌کننده سپاه بیت ‌المقدس کردستان در پایان گفت: تفهیم و ترویج مباحث ارزشی، امور فرهنگی و اجتماعی در بین مردم نتایج بهتر و ارزشمندتری دارد و نتایج دینی خود را به جا می گذارد.