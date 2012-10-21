رتبه 14 یزد در بین 117 گمرک کشور/ صادرات موفق عزم ملی می طلبد

مرادعلی میر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش صادرات در اقتصاد اظهار داشت: مهمترین موضوعی که می‌ تواند به رونق صادرات کمک کند، گسترش فرهنگ تولید رقابتی و تلاش برای حضور پررنگ در بازار رقابتی داخلی و خارجی است.

میر بیان داشت: ایجاد باور و انگیزه، عزم ملی برای‌ صادرات، معرفی صادرکنندگان نمونه و برتر، پیگیری اهداف صادراتی و گسترش‌ آموزش‌های تخصصی، روند توسعه‌ صادرات را بهبود می بخشد.

بیشترین میزان صادرات کالاهای استان یزد مربوط به صنعت است

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد با اشاره به ظرفیت های اقتصادی و صادراتی استان یزد در بخش صنعت و معدن عنوان کرد: بیشترین میزان صادرات کالاهای استان مربوط به بخش تولید و صنعت است.

میر گفت: عمده کالاهای صادراتی این استان در سال جاری کاشی با 42 درصد، قیر جامد با 15 درصد، تابلو برق و انواع کابل های مخابراتی هر کدام با پنج درصد، شیشه ساختمانی با سه درصد، پسته و مغز پسته، ورق فولادی و گالوانیزه، مکمل سوخت، پروفیل و ظروف شیشه ای هر کدام با دو درصد ارزش کل کالاهای صادراتی استان یزد است.

وی با تاکید بر اهمیت صادرات کالاهای غیر نفتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشور بیان داشت: شناخت و میزان تاثیرگذاری عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی می تواند به رشد صادرات کمک کند.

545 هزار تن کالا از یزد به خارج از کشور صادر شد

میر با اشاره به صادرات بیش از 545 هزار تن کالای این استان به ارزش بیش از 220 میلیون و 500 هزار دلار در شش ماهه اول امسال به خارج از کشور گفت: یزد، جایگاه خوبی در امر صادرات در سطح کشور را دارد.

وی عنوان کرد: میزان کالای صادر شده استان یزد در سال جاری از نظر وزن و ارزش به ترتیب 79 و29 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش دارد.

میر یادآور شد: تنوع کالاهای صادراتی یزد در این مدت 112 قلم بوده است که به 43 کشور جهان صادر شده است.

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عکس: مسعود ساکی