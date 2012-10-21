مشکل زمین های اوقافی شهرک صنعتی چمستان نور رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی وفایی نژاد صبح یکشنبه در جلسه مشترک سه جانبه زمینهای اوقافی شهرک صنعتی چمستان اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلات در بعضی شهرکها و نواحی صنعتی استان، موقوفه بودن این زمینها بوده که موجبات سردرگمی واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی را فراهم کرده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران گفت: واحدهای صنعتی برای دریافت سند مالکیت و یا استفاده از تسهیلات بانکی و راه اندازی واحد صنعتی ، با مشکل اوقافی بودن زمینها مواجه هستند.

وفایی نژاد افزود: در جلسه ای مشترک با حضور مدیرکل اوقاف و امور خیریه و معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیـزداری ، مشکل اوقافی زمین شهرک صنعتی چمستان نور بررسی شد.

وی بیان داشت: شهرک صنعتی چمستان 36 هکتار وسعت دارد که سه دانگ زمینهای آن، بدلیل موقوفه بودن ، مشکلاتی را برای واحدهای صنعتی در برداشته است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران تصریح کرد: با همکاری و همیاری اداره کل اوقاف و امور خیریه و اداره کل منابع طبیعی، مشکل اوقافی شهرک صنعتی چمستان نور با بررسی و ارائه نظر تیم کارشناسی و راهکار مناسب برطرف شده است.

وفایی نژاد افزود: زمینهای شهرکهای صنعتی ساری یک و شهدای محمودآباد با اوقافی بودن بعضی از نقاط مواجه بودند که با همکاری اداره کل اوقاف استان با برگزاری جلسه و ارائه راهکار، مشکلات اوقافی این دو شهرک صنعتی برطرف شده است.

وی تصریح کرد: در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، نگاه تمام مسئولان نظام و مدیران دستگاههای اجرایی استان، در برطرف کردن موانع و مشکلات تولید و صنعت است و امیدواریم در جهت رشد و توسعه و بالندگی استان گامهای موثری برداریم.

شهـرک صنعتی چمستـان نور با دارا بودن57 واحد بهـره بردار و حجم سرمایه گذاری 376 میلیارد ریال ، با ظرفیت اشتغال هزار و 287 نفر در حال فعالیت است.