به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در حاشیه مراسم روز ملی صادرات در جمع خبرنگاران گفت: امسال صادرات غیرنفتی کشور در مورد پتروشیمی و میعانات گازی بین 20 تا 25 درصد کاهش یافته است اما در مقابل، صادرات کالاهای صنعتی و معدنی 30 درصد افزایش را تجربه کرده است، بنابراین روی هم رفته در 6 ماهه ابتدای سال جاری، میزان صادرات غیرنفتی به 21 میلیارد دلار رسید که معادل با کل صادرات غیرنفتی کشور در سال 90 است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در مورد نوسانات نرخ ارز نیز تصریح کرد: تولیدکنندگان ثبات نرخ ارز، صادرکنندگان بالا رفتن نرخ ارز و واردکنندگان کاهش نرخ ارز را خواستار هستند؛ در حالی که به نظر می‌رسد هم اکنون بازار به ثبات نرخ ارز نیاز دارد و باید نوسانات و تغییرات ناگهانی ارز را مدیریت کرد.

وی تصریح کرد: البته برخی از کشورها درصد ناچیزی، ارزش پول ملی خود را کاهش می دهند تا صادرات خود را رونق بخشند، اما به نظر می رسد ما در شرایط فعلی باید به سمتی برویم که ثبات در بازار ارز را تجربه کنیم.

غضنفری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه راهکار دولت برای دریافت ارز صادرکنندگان چیست؟ خاطرنشان کرد: مرکز مبادله ارزی یکی از گزینه‌های پیش روی صادرکنندگان برای فروش ارز به دولت است، ضمن اینکه به موازات آن، اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز نیز در وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز به کار کرده است که می‌‎تواند یکی از محل‌های فروش ارز صادرکنندگان باشد.

وی اظهار داشت: همچنین اتاق یا خانه صنعت و معدن نیز می‌تواند از جمله مکان‌هایی باشد که صادرکنندگان ارز خود را به دولت بفروشند، البته اعتقاد ما بر این است که بتوانیم فرآیند ارزی که در بازار مصرف یا فروخته می‌شود را شفاف کنیم تا بتوان مدیریت بازار را صورت داد. غضنفری گفت: شعار همیشگی ما در روز ملی صادرات، برابری صادرات با واردات بوده است و حتی صادرات از واردات پیشی گیرد.