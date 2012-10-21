همه افتتاح های نیکزاد در زنجان/ بی برنامگی در برنامه سفر وزیر

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر راه و شهرسازی، در ابتدای ورود به استان زنجان پروژه راهدارخانه آفتاب با مساحت 120 مترمربع ساختمان اداری و 800 مترمربع آشیانه ماشین ‌آلات و انبار نمک و اعتباری بالغ بر 5.5 میلیارد ریال آن را افتتاح کرد.





همچنین در ادامه این برنامه راهدارخانه قلی‌کندی با مساحت 270 مترمربع و با اعتبار حدود دو میلیارد ریال به بهره برداری رسید.



نیکزاد در ادامه از باند دوم در حال احداث تقاطع غیرهم‌سطح راه‌آهن و پل قره ‌بلاغ نیز بازدید کرد و پروژه بهسازی و تعریض قطعه اول پلیس ‌راه زنجان ـ سه ‌راهی طارم را که طول آن 5 کیلومتر بوده و اعتباری در حدود 40 میلیارد ریال برای آن صرف شده است را به بهره ‌برداری رساند.

روشنایی بین دو عوارضی زنجان ـ تبریز و زنجان ـ قزوین و نیز افتتاح پل عابرپیاده عوارضی آزادراه زنجان ـ قزوین توسط نیکزاد افتتاح شد.

به گفته مسئول این پروژه، 200 میلیون تومان برای احداث پل 60 متری و همچنین 800 میلیون تومان نیز برای روشنایی این دو پروژه هزینه شده است.

همچنین فاز اول مرکز مدیریت راه های استان زنجان، با حضور وزیر راه و شهرسازی در محل اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان زنجان به بهره برداری رسید.



عملیات اجرایی این مرکز از فروردین سال 91 آغاز شد و هفت میلیارد ریال برای بهره برداری راه اندازی آن صرف شد.

این مرکز با بهره گیری از 20 دوربین نصب شده در محورهای مواصلاتی، مدیریت سوانح و وقایع جاده ای، کنترل حجم ترافیک، تامین امنیت جاده ها، کاهش سوانح و تصادفات جاده ای، آگاهی از شرایط جوی نقاط مختلف محورها، اعمال قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و کنترل و مدیریت ناوگان باری و مسافری را بر عهده دارد.

حاشیه های سفر

سفر نیکزاد از همان ابتدا دارای حاشیه های متعدد بود از هماهنگی ساعت حضور خبرنگاران در اداره کل راه و شهرسازی تا اقدام سریع و هوشیارانه مدیرعامل راه آهن شمالغرب کشور و کاروانهای خودروهای استقبال کننده از وزیر.

در حالی که به گفته همراهان وزیر سه دستگاه خودرو عازم زنجان شده بودند بیش از 30 دستگاه خودرو استقبال کنندگان زنجانی را تشکیل می دادند که اکثرا تک سرنشین بودند یا مدیرانی بودند که با خودروی اداری و راننده مخصوص همراه وزیر تردد داشتند.

مردم قره بلاغ هم که فرصت حضور وزیر را برای بیان خواسته های خود مناسب دیدند راه را بر روی کاروان خودروهای همراه وزیر بستند و خواسته خود را که پائین بردن سطح جاده و همسطح آن با روستای قره بلاغ بود اعلام کردند. روستائیان با بیان اینکه جاده موجب شده روستای آنها به دو قسمت تقسیم شود از بروز مشکلاتی همانند مهاجرت روستائیان به مرکز استان و سایر شهرهای کشور نیز گفتند و از عدم توجه مسئولان به روستای قره بلاغ گلایه کردند.

یاد و خاطره دهقان فداکار در برنامه بازدید وزیر

همچنین در مراسم بازدید وزیر راه و شهرسازی از پروژه بخش راه آهن زنجان در منطقه قره بلاغ اتفاق جالبی رخ داد که اگر هوشیاری و درایت مدیرکل راه آهن شمالغرب نبود شاید اتفاق ناگواری رخ می داد و همه به یاد دهقان فداکار در آن شب بارانی افتادند.

برنامه ریزان سفر وزیر به زنجان بدون در نظر گرفتن تردد قطار در محور، روی خط ریل راه آهن رفته بودند که از دو طرف غرب و شرق دو قطار در حال تردد بود که با هماهنگی سریع مدیرکل راه آهن شمالغرب این مسئله به خیر گذشت.

افتتاح از پل هوایی در محدوده عوارضی زنجان توسط وزیر از دیگر حاشیه های بود که بار دیگر ثابت کرد در زنجان برنامه ریزان برنامه ها اصلا تطبیق و ارزیابی مطلوب از جایگاه افراد و پروژه های که می خواهند بزرگنمایی کنند ندارند.

هرچند بنا به گفته های برخی مسئولان و همچنین مشاهدات خبرنگاران این پل از ماهها قبل مورد استفاده بوده و به علت تردد زیادد برخی رنگ آمیزیهای این پل هوایی از بین رفته بود ولی مسئولان ره و شهرسازی زنجان خواستند پروژه ای هم افتتاح کرده باشند.