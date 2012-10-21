میانمار و چالشی جدید؛ حرکت به سوی پوگروم بزرگ و تضمین آینده به اصطلاح دموکراسی

به گزارش خبرگزاری مهر، با وجودی که به نظر می رسید حضور سازمان های اسلامی نظیر سازمان کنفرانس اسلامی در میانمار بتواند باری از مشکلات مسلمانان این کشور را کم کند، اما دستور اخیر رئیس جمهوری و ارگان نظامی میانمار مبنی بر ممنوعیت گشایش دفتر این سازمان بار دیگر مسلمانان کشور را با چالش بزرگی روبرو کرده است.

به گزارش مهر به نقل از روزنامه داون چاپ پاکستان، یک مقام از دفتر ریاست جمهوری میانمار گفت: رئیس جمهوری اجازه بازگشایی دفتر OIC در این کشور را نخواهد داد؛ زیرا که این سازمان در راستای منافع مردم این کشور نیست.

این مقام که از افشای نامش خود داری کرد از اظهار نظر در باره توافق امضا شده این کشور با سازمان کنفرانس اسلامی خود داری کرد.

این اقدام دولت میانمار پس از تظاهرات روحانیون و راهبه های بودایی صورت گرفته است. در حدود 3 هزار نفر از این روحانیون طی تظاهراتی مخالفت خود را با افتتاح دفتر سازمان کنفرانس اسلامی در این کشور اعلام کردند. این راهبان ابراز امیدواری کرده‌اند که طی روزهای آینده، راهبان بیشتری برای ادامه تظاهرات به جمع آنان بپیوندند.

این بوداییان نژادپرست که تحت تاثیر آموزه‌های "دالایی‌لاما" قرار دارند، معتقدند که کسی که مسلمان شده باشد نژاد او دیگر میانماری نیست و باید کشته شده و یا از این کشور اخراج شود.

یکی از تظاهر کنندگان در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت: ما نمی توانیم دفتر سازمان کنفرانس اسلامی را در اینجا بپذیریم، آنها اعلام کردند که خواهان دفتر موقت یا دفتر دائم سازمان کنفرانس اسلامی نیستند.

جامعه مسلمانان میانمار 4 درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند. تنش های قومی در میانمار از مدتها پیش اوج گرفته و مسلمانان در این کشور با محدودیت های فزاینده ای روبرو هستند.

گرچه در نگاه اولیه این تنش ها، از نوع نزاع های قومی به نظر می رسند اما با نگاهی متفاوت می توان نمونه هایی از آن را در تاریخ مشاهده کرد که ریشه های قومی اما با انگیزه های سیاسی بوده است. یکی از نمونه های بارز قوم کشی و کشتار مسلمانان را می توان در تنش های قرن بییستم در بالکان مشاهده کرد که در آن صرب ها به شیوه های مختلف مسلمانان بوسنی را سلاخی کردند.

این اقدام گرچه در نگاه اول یک تنش قومی به نظر می ر سید اما ظاهرا واقعیت این بود که غرب تحمل یک جمعیت عظیم مسلمان را در قلب اروپای مسیحی نداشت. میانمار نیز از این قاعده مستثنی نیست و در صورت ریشه یابی این کشتار می توان رویکرد مشابهی را یافت.

این کشور عمدتا بودایی هستند. هم اکنون قدرت در آن در دست نظامیان است ، اما به زودی نیروهای دموکراسی خواه قدرت را به دست خواهند گرفت. سفر آن سانگ سوچی رهبر آزادیخواه این کشور به غرب، و به ویژه کاخ سفید به خوبی این نوید را می دهد. جهان غرب تجریه دموکراسی در نوار غزه را دارد و بخوبی از این امر اطلاع دارد که در صورت تداوم فرایند دموکراسی در این کشور جنوب شرق آسیا توازن قوا در منطقه بر هم خواهد خورد. حضور مسلمانان در این کشور می تواند بطور بالقوه چشم انداز قدرت یابی آنها را در منطقه روشن تر کند و این می تواند تهدیدی برای غرب باشد و آنها خواهان روبرو شدن با چنین چالشی در این منطقه مهم از جهان در آینده نیستند.

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* حسین امیری