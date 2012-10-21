غضنفر رکن آبادی ، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انفجار در لبنان و کشته شدن الحسن رئیس اداره امنیت این کشور گفت: بدون تردید بحث برهم ریختن استقرار در لبنان طرح همیشگی رژیم صهیونیستی است و به ویژه در مرحله ای که لبنان قرار است انتخابات پارلمانی برگزار کند، این مسئله برای آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی ادامه داد: از سوی دیگرآنچه در سوریه جریان دارد نیز بدون تردید تأثیرات خود را بر صحنه لبنان و بعضی از کشورهای دیگر همسایه از جمله ترکیه و سایر کشورهای همجوار گذاشته است.

رکن آبادی تصریح کرد: بر این اساس زمانی که خوب بررسی می شود، بیشترین بهره را از بر هم ریختن اوضاع لبنان رژیم صهیونیستی می برد.

وی با اشاره به اینکه تا زمانی که تحقیقات کامل نشود نمی توان قطعا درباره عوامل پشت پرده انفجار لبنان اظهار نظر کرد، گفت: اما با توجه به اینکه بیشترین بهره را در این میان رژیم صهیونیستی می برد می توان این طور عنوان کرد که اسرائیل نقش عمده ای در این ماجرا داشته است.

تلاش همیشگی رژیم صهیونیستی برای اتهام به مقاومت

سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان با بیان اینکه در گذشته نیز ترورهای مشابه رخ داده است، بیان کرد: همیشه عوامل رژیم صهیونیستی تلاش کردند که در این ترورها انگشت اتهام را به سمت یکی از طرف های جبهه مقاومت ببرند.

وی افزود: در این مورد نیز بعضی از جریان های سیاسی بدون تحقیقات انگشت اتهام را به سمت سوریه گرفتند. این موضوع تازگی ندارد و ما همچنان معتقدیم که چون بیشترین بهره را رژیم صهیونیستی برده است و این رژیم نامشروع همواره خواستار بر هم ریختن ثبات و آرامش و امنیت در لبنان بوده است ، این بار نیز این رژیم صهیونیستی بوده که دست به چنین اقدامی زده است.

رکن آبادی ادامه داد: در مرحله اخیر به ویژه اسرائیل تهدیدهای بسیار زیادی را برای تهاجم به لبنان و ایران داشته است و بعد از پرواز موفقیت آمیز پهباد مقاومت بر فراز مراکز نظامی رژیم صهیونیستی شاهد بودیم که در بین مسئولان و دست اندرکاران این رژیم اختلاف به وجود آمد و می توان گفت که عملیات تروریستی در لبنان به منظور جبران شکست در مقابل پهباد و همچنین تقویت روحیه مسئولین و دست اندرکاران رژیم صهیونیستی بوده است.

همه جریان های سیاسی انفجار تروریستی درلبنان را محکوم کردند

وی درباره وظیفه احزاب و گروه های سیاسی در مقابل این حادثه تروریستی در لبنان ، گفت: کاری که به صورت طبیعی صورت گرفته این است که از نظر همه جریان های سیاسی و جمهوری اسلامی ایران این واقعه تروریستی قلمداد شده و کاملا محکوم است.

رکن آبادی تأکید کرد: از این رو همه جریان های سیاسی و احزاب متفق القول هستند که نباید در دام جریانی که از خارج برای بر هم زدن ثبات در لبنان طراحی شده است و رژیم صهیونیستی بیشترین بهره را از آن می برد، بیافتند.

وی خاطرنشان کرد: همه گروه ها و احزاب به صورت یکپارچه این اقدام را محکوم کردند و عمدتا همه را دعوت به آرامش، همبستگی و وحدت می کنند و به طور کلی نیز درباره این توطئه جدید برای بر هم زدن ثبات در لبنان بر این باوریم که لبنان مردم فهیمی دارد و رهبران سیاسی آنها نیز عاقل هستند و بادرک حساسیت شدید اوضاع در این مرحله همبستگی خود را در مقابل این توطئه رژیم صهیونیستی حفظ می کنند و همچون گذشته از این توطئه نیز عبور خواهند کرد.

نفس آتش بس مثبت است

رکن آبادی همچنین درباره طرح مطرح شده پیرامون برقراری آتش بس در سوریه خاطرنشان کرد: اینکه آیا معارضین و حامیان آنها به آتش بس تن خواهند داد، سئوالی است که باید از آنها پرسیده شود، چراکه اساسا اگر آنها اهل آتش بس بودند از خارج وارد جریان سوریه نمی شدند.

وی با اشاره به اینکه نفس آتش بس مثبت است، اظهار داشت: در صورت انجام آتش بس می توان آن را تکرار کرد و از یک روز به چند روز افزایش داد. این قضیه دارای دو طرف است، یک طرف آنها مسئول مشخصی دارند و طرف مقابل مجموعه های پراکنده ای هستند که عمدتا فاقد فرماندهی متحد و یکپارچه هستند و باید دید با توجه به وضعیتی که دارند آتش بس را می پذیرند یا خیر.