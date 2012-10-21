صبای قم مغلوب استقلال اهواز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین هفته از دوررفت مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور شنبه شب با انجام چند مسابقه در گروه‌های چهارگانه پیگیری شد که در یکی از مهم‌ترین دیدارها، تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در آغاز راه لیگ برتر نوجوانان در اهواز به نخستین شکست خود در این فصل تن داد.



حضور صبای قم در گروه دوم لیگ برتر فوتبال نوجوانان



در این مسابقه حساس که در شهر اهواز برگزار شد، تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در نخستین مسابقه خارج از خانه خود در رقابت‌های این فصل لیگ برتر نوجوانان کشور، میهمان تیم فوتبال نوجوانان استقلال اهواز بود که در پایان دیداری پرگل با نتیجه سه بر یک مغلوب میزبان قدر خود شد.



صبای قم در این دیدار خارج از خانه که در حضور طرفداران تیم استقلال اهواز و در هوای گرم این شهر در زمین چمن مجموعه ورزشی تختی اهواز برگزار شد، در حالی مقابل تیم نوجوانان استقلال اهواز تن به شکست داد که اعلام ناگهانی برنامه بازی های لیگ برتر حسابی این تیم را غافلگیر کرد.



در این دیدار تیم فوتبال نوجوانان استقلال اهواز در حالی که حاضران در ورزشگاه تختی اهواز منتظر ارائه بازی هجومی و استفاده از شرایط میزبانی از سوی نماینده شهر خود بودند، توانست بازی قابل قبولی ارائه کند و صبای قم را با سه گل شکست بدهد.



در نیمه نخست این دیدار تیم فوتبال نوجوانان استقلال اهواز عرصه را بر نوجوانان آینده‌دار تیم فوتبال صبای قم تنگ کرد و در نیمه دوم نیز جریان بازی با توجه به کاهش روحیه بازیکنان صبای قم کاملا به سود این تیم پیش رفت تا میزبان اهوازی از این فرصت برای کسب سه امتیاز ارزشمند مسابقه بهره‌برداری کند.



جدال 32 تیم برای قهرمانی در فوتبال نوجوانان باشگاه‌های برتر کشور



صبای قم در حالی برابر تیم فوتبال نوجوانان استقلال اهواز شکست خورد که به سه امتیاز این مسابقه نیاز ضروری داشت تا بتواند در آغاز لیگ برتر فوتبال جایگاه خوبی برای خود در صدر جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور در گروه دوم دست و پا کند، به خصوص اینکه تیم‌هایی نظیر فولاد خوزستان، صنعت نفت آبادان، استقلال اهواز، شهرداری اندیمشک، سپاهان المپیک یاسوج، نفت و گاز گچساران و ذوب آهن اصفهان مترصد غفلت تیم صبای قم بودند.



در نهایت این دیدار با شکست صبا به پایان رسید و نوجوانان صبای قم باید خود را برای بازی بعدی که در خانه برگزار می شود، آماده کننده.



مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه‌‌های کشور با شرکت 32 تیم برگزار می‌شود، ضمن اینکه در چهار گروه بازی‌های مرحله مقدماتی به شکل رفت و برگشت برگزار می‌شوند تا چهره تیم‌‌های صعود‌کننده به مرحله بعد مشخص شود.