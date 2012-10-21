138هزار نفر ساعت آموزش مهارتی به سربازان وظیفه در کردستان ارائه شد

سید جمیل احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آموزشگاه های فنی و حرفه ای کردستان در شش ماهه اول سال توانسته اند 138 هزار و 437 نفر ساعت آموزش های مهارتی را برای سربازان وظیفه در حین گذراندن خدمت مقدس سربازی در استان برگزار کنند.

وی افزود: این اداره کل با هدف احراز شرایط اشتغال جوانان بعد از خدمت مقدس سربازی در قالب آموزش در پادگان ها توانسته است در شش ماهه اول سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی 138 هزار و 437 نفر ساعت آموزش های مهارتی در بخش آموزش در پادگان های نظامی ارائه کند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای کردستان همچنین به آموزش های ارائه شده به ندامتگاه ها در این استان در سال جاری اشاره کرد و گفت: در شش ماهه اول امسال 277 هزار و 432 نفر ساعت نیز در بخش زندان و ندامتگاه ها خدمات آموزشی ارائه شده است.

احمدی به آموزش های ارائه شده در بخش آموزش های روستایی اشاره کرد و یادآور شد: به منظور جبران کمبود مراکز ثابت در نقاط دور دست و فاقد مرکز که سرمایه گذاری در آن نقاط مقرون به صرفه نیست، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در شش ماهه اول سال جاری توانسته است در مناطق محروم و روستاها در قالب آموزش روستائیان که به عنوان آموزش در مناطق روستایی برگزار شده 155هزار و 99 نفر ساعت، در مناطق روستایی خدمات آموزشی ارائه کند.

وی در پایان گفت: فنی و حرفه ای استان کردستان برنامه های منظمی را در راستای توسعه آموزش های مهارتی در دستور کار قرار داده است و انتظار می رود که با اطلاع رسانی صورت گرفته شاهد استقبال مردم از برنامه های این حوزه باشیم.