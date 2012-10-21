به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس بعد از گزارشات رئیس بنیاد مسکن به نمایندگان مجلس دو تن از نمایندگان استان آذربایجان به بیان گزارشاتی از نحوه امدادرسانی به مردم زلزله زده این استان پرداخت.

دهقانی نماینده ورزقان با بیان اینکه دشمن بعد از زلزله اخیر به دنبال نوعی بهره برداری سیاسی از این واقعه تلخ بود گفت: دشمن بداند که از زلزله آذربایجان برای ایجاد فتنه چیزی عایدش نمی شود.

وی گفت: مردم آذربایجان دهها سال است که از فتنه های شما عبور کرده اند و اگر مطالباتی از مسئولان دارند برای خدمت رسانی بیشتر و بهتر است.

وی در ادامه ضمن تشکر از حضور رهبر معظم انقلاب برای بازدید از مناطق زلزله زده و همچنین سایر مسئولان کشوری اظهار داشت: 70 روز از زلزله ورزقان و هریس می گذرد و انتظار ما این است که مسئولان اقداماتی را برای اسکان موقت مردم زلزله زده با جمع آوری چادرها انجام دهند اما تاکنون تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است.

نماینده ورزقان اظهار داشت: با توجه به آغاز فصل سرما ما باید برای 850 خانوار مسکن موقت در نظر بگیریم.

در ادامه جلسه عباس فلاحی نماینده اهر و هریس نیز در بیان گزارشی از این شهرستان زلزله زده گفت: سرما در این منطقه به زیر صفر رسیده و بارشها شروع شده است و استفاده از بخاری برقی در چنین وضعیتی در مناطق زلزله زده منطقه را به آتش خواهد کشید.

وی ضمن انتقاد از اینکه تسهیلات بلاعوض علیرغم اصرار معاون اول رئیس جمهور هنوز به مقدار مورد نیاز به مردم منطقه تخصیص داده نشده است، گفت: از استاندار آذربایجان می خواهیم در این خصوص اقدام لازم را انجام دهد.

نماینده اهر و هریس با توجه به کمبود مصالح و مشکلات در ارائه تسهیلات و وام به مستاجران و مناطق زلزله زده تصریح کرد: با این حال از مسئولان کشوری به دلیل سرکشی به این مناطق و پیگیری موضوع در منطقه سردسیر ارسباران تشکر می کنم.

همچنین در ادامه جلسه علی اکبر آقایی رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه 80 درصد از مناطق کشور زلزله خیز است گفت: ما باید اقدامات مناسبی را با توجه به زلزله خیز بودن بیشتر مناطق کشور در جهت تامین امکانات اسکان پیش از وقوع زلزله انجام دهیم.

وی اظهار داشت: همچنین ضرورت اعمال مدیریت بحران کارآمد در کشور با توجه به زلزله خیز بودن مناطق ضروری به نظر می رسد که کمیسیون عمران با دید وسیع و جامع طرحی را برای ایجاد ستاد بحران آماده کرده که آن را ارائه خواهد کرد.

رئیس کمیسیون عمران با اشاره به سیستم ها و سازمانهای هشدار سریع جهت پوشش مناطق زلزله زده بعد از وقوع زلزله گفت: برای کاهش آسیب ها در مناطق زلزله زده باید اسکان موقت و اضطراری را به دائم تبدیل کرد.

آقایی همچنین به ذخیره سازی واحدهای پیش ساخته برای اسکان موقت با توجه به شرایط اقلیمی را یکی از راههای جلوگیری از کاهش تلفات و آسیب ها بعد از زلزله خواند.

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بعد از پایان گزارشات نمایندگان آذربایجان و رئیس کمیسیون عمران ضمن تشکر از حضور رئیس بنیاد مسکن خطاب به وی برای ارائه گزارش در مجلس اظهار داشت: آقای تابش در صحبت های خود پیشنهاداتی برای ظرفیت های آماده ای برای اتفاقات آینده داشتند که کمیسیون عمران هم در طرح خود به آنها توجه کند.

وی همچنین از رئیس بنیاد مسکن خواست به پیشنهاد نمایندگان در خصوص مسکن موقت و تامین کانکس ها با توجه به فصل سرما تلاش بیشتری کنند.