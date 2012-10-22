12 مرکز علمی کاربردی در چهار محال و بختیاری فعال است

هدایت الله توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانشگاه علمی کاربردی این استان در رشته های صنعت، هنر و خدمات اجتماعی دانشجو در حال تحصیل دارد.

وی تصریح کرد: 126 کد رشته در مقطع کاردانی و کارشناسی در این دانشگاه های استان فعال هستند.

توکلی ادامه داد: از 12 مرکز فعال در استان، 9 مرکز آن در شهرکرد فعال هستند.

رئیس واحد استانی دانشگاه علمی کاربردی چهار محال و بختیاری اذعان داشت: در سال جاری دانشجویان جدید الورود لازم است 32 ساعت کاربینی را بگذرانند تا بتوانند مسیر شغلی آینده خود را از این راه تامین کنند.

توکلی یادآور شد: دانشجویان علمی کاربردی علاوه بر 32 ساعت کاربینی که باید بگذرانند دوره کارورزی را در پایان تحصیلات خود باید طی کنند.

وی افزود: یک دانشجو با آموزش کاربینی و کارورزی در علمی کاربردی 60 درصد کل واحد های یک درس را گذرانده و 40 درصد دوره های کاردانی و کارشناسی به صورت نظری طراحی شده است.