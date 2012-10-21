پوشش 100درصدی وام تغذیه و بیمه تکمیلی برای دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ کیوان مرادیان در سیزدهمین جلسه اتاق فکر، برنامه ریزی و سیاست های راهبردی وزارت علوم که در دانشگاه لرستان برگزار شد با اشاره به بی تاثیر بودن تحریم ها در روند نرخ گذاری خدمات دانشجویی گفت: افزایش قیمت ارز و تحریم های بین المللی هیچکدام بر روند ارائه کمی و کیفی خدمات دانشجویی در کشور موثر نبوده و وضعیت این حوزه همانند قبل است.

وی با اشاره به پرداخت زودهنگام وام دانشجویی و یارانه های غذای دانشجویان پیش از شروع سال تحصیلی افزود: در بحث انواع وام که حدود 18 نوع وام پرداختی است، از 186 میلیارد تومان به 300 میلیارد تومان رسیده ایم و در حال حاضر این میزان وام در حال پرداخت است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان کشور افزود: تاکید ما بر استفاده از پتانسیل های بخش خصوصی و جایگزینی آن با منابع وزارت علوم و دانشگاهها است و در حال حاضر نیز مقرر شده که خوابگاههایی که بیش از 50 درصد مراحل ساخت آن توسط دانشگاهها انجام شود، از محل منابع دولت برای تکمیل آنها استفاده شود.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت خدمات دانشگاهها بدون توجه به فرایندهای بیرونی و غیرقابل اعتنا بوده، اذعان داشت: سیاست ما این است که هیچ دانشجویی در کشور نباید به دلیل عدم توان مالی کافی از غذای دانشگاه محروم بماند و به همین دلیل وام تغذیه به دانشجویان پرداخت می کنیم و این وام و مجموعه بدهی های هر یک از دانشجویان، پس از اتمام دوره تحصیل و در یک فرایند 5 ساله بازپرداخت شود.

مرادیان همچنین به روند مثبت ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان در دانشگاه لرستان اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه در سال های اخیر در جهت ارتقاء کیفی خدمات، تغذیه، ایاب و ذهاب و خوابگاه ها گام های خوبی برداشته شده است.