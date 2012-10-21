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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۳

حسینی:

رعایت نکردن حریم رودخانه ها احتمال وقوع سیلاب را افزایش می دهد

رعایت نکردن حریم رودخانه ها احتمال وقوع سیلاب را افزایش می دهد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع آب علی آبادکتول گفت: رعایت نکردن حریم و بستر رودخانه‌ها از سوی عده‌ای متخلف و تخلیه نخاله‌های ساختمانی در مسیل رودخانه ها احتمال وقوع سیلاب را افزایش می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حسینی صبح یکشنبه در جمع مسئولان شهرستان، عنوان کرد: حفظ حریم رودخانه ها و عدم دست اندازی به بستر آن، موجب کاهش آسیب های احتمالی در هنگام وقوع سیلاب می شود.

وی در ادامه افزود: بنابراین لازم است شهروندان حریم و بستر مجاری آبی را رعایت کرده و از ریختن خاک یا نخاله های ساختمانی در بستر رودخانه ها و مجاری تنگ یا مسدود کردن آن بپرهیزند تا در زمان سیل، شاهد کاهش خسارات و به حداقل رساندن تبعات ناشی از آن باشیم.

رئیس اداره منابع آب شهرستان علی آبادکتول تصریح کرد: عدم رعایت حریم رودخانه ها و هرگونه اقدام خلاف قانون در این زمینه، موجب تضییع حقوق سایر شهروندان می شود.

حسینی در پایان به مردم شهرستان بویژه کشاورزان مجاور رودخانه ها و مالکین اماکن خصوصی و غیر خصوصی توصیه کرد نسبت به بیمه محصولات کشاورزی و ساختمان و ابنیه اقدام کنند.

کد مطلب 1724705

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