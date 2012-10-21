هما قم در لیگ آزادگان حریف اتحاد لرستان نشد

به گزارش خبرنگار مهر، دور رفت از مرحله گروهی مسابقات این فصل فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان، با برگزاری چند‌ مسابقه در شهرهای مختلف کشورمان هفته سوم خود را سپری کرد و طی آن در یکی از بازی‌های مهم تیم هما قم در داخل خانه از میهمان خود تیم اتحاد الشتر لرستان شکست خورد تا سه امتیاز ارزشمند این بازی را از دست بدهد.



سومین شکست متوالی هما قم در مرحله گروهی لیگ آزادگان



نماینده فوتبال قم در سومین هفته رقابت‌های لیگ آزادگان در دیداری بسیار حساس میزبان تیم فوتبال اتحاد الشتر لرستان بودند که نتوانستند از حریف خود امتیاز بگیرند و در نهایت با یک گل مغلوب تیم مدعی گروه دوم لیگ آزادگان شدند در حالی که هما دیدار قبل در قم را نیز با نتیجه چهار بر یک به تیم امید حسن آباد تهران باخته بود.



همایی‌ها بعد از کسب باخت در هفته های اول و دوم در دیدار با امید حسن آباد تهران و صفاهان اصفهان که منجر به ادامه ناکامی آنها شد در سومین هفته لیگ آزادگان نیز دور از انتظار و ضعیف تر از حد تصور ظاهر شدند تا بدین شکل قم امیدی برای داشتن سهمیه در لیگ دسته دوم جام آزادگان نداشته باشد.



شکست هما قم در دیدار خانگی هفته سوم لیگ آزادگان در ورزشگاه خالی از تماشاگر شهر قم مقابل تیم فوتبال اتحاد الشتر لرستان در حالی رقم خورد که این نتیجه تیم هما قم را به قعر جدول رده بندی مسابقات لیگ دسته سوم جام آزادگان فرستاد.



قعرنشینی هما قم در گروه دوم و ناامیدی قمی‌ها از صعود به دسته بالاتر



این دیدار در نیمه نخست صحنه های مختلفی داشت که در برخی لحظات بازی تیم هما قم و در بعضی مواقع تیم اتحاد الشتر لرستان میدان داری می کردند اما هرگز توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد تا نیمه نخست بدون گل مساوی شود.



تساوی بدون گل در پایان 45 دقیقه نیمه نخست در حالی پا برجا ماند که در نیمه دوم این دیدار اتحاد الشتر لرستان زننده تنها گل مسابقه بود تا هما قم در آستانه شکست در این دیدار حساس خانگی مقابل تیم مدعی صعود لیگ آزادگان قرار بگیرد.



هما قم در حالی که تا پیش از این دیدار دو باخت در کارنامه داشت، با کسب این شکست در خانه، سومین باخت این فصل خود را در رقابت‌های مرحله گروهی مسابقات لیگ آزادگان پذیرا شد تا بدین ترتیب تنها تیم بدون امتیاز این گروه باقی مانده و به هفته های بعدی مرحله گروهی دل ببندد.