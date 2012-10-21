هزینه 5/2 میلیارد تومانی برای پروژه های عمرانی شهرک بهشتی همدان

مهدی مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه‌های عمرانی این شهرک شمال احداث پارک، پیاده‌ روسازی، آسفالت ریزی، احداث میادین گل‌ها و لاله، احداث رودخانه و پوشش آن و احداث پل عابر پیاده در ورودی شهرک است.

مجیدی با بیان اینکه بخشی از پروژه‌های این شهرک تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: شرکت آژند سازان هگمتانه در بخش عمرانی، شرکت رهروان سبز اکباتان در کاشت و نگهداری فضای سبز و شرکت پرتوسازان الوند در زمینه تأسیسات، آبرسانی و نورپردازی بوستان خانواده با شهرداری منطقه دو همدان مشارکت داشتند .

مجیدی همچنین به برخی پروژه‌های انجام شده در شهرداری منطقه دو همدان اشاره کرد و گفت: جدول‌گذاری خیابان ذوالفقار، اجرای پل روگذر تختی، آسفالت ریزی 25 هزار تن آسفالت در معابر از جمله پروژه‌های اجرا شده توسط شهرداری منطقه دو همدان است .

وی افزود: در خصوص تملک املاک برای تعریض خیابان رسومات 500 میلیون تومان و برای تملک املاک واقع در طرح پارکینگ عمومی آقاجانی‌بیگ نیز تاکنون و یک و دو دهم میلیارد تومان هزینه شده است .

وی همچنین به اجرای دو پروژه مشارکتی شهرداری با بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: مجتمع اداری تجاری پردیس یک در بلوار شهید جهانیان با سه میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده که 50 درصد آن متعلق به شهرداری است.

مجیدی اضافه کرد: پروژه مجتمع اداری تجاری چمران در شهرک چمران نیز در حال حاضر 95 درصد پیشرفت فیزیکی همراه است که 45 درصد آن متعلق به شهرداری است.