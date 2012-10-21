رسالت بسیج اساتید ایجاد دانشگاه اسلامی در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر قاسمی صبح یکشنبه در جلسه بررسی تشکیل بسیج اساتید در مراکز علمی کاربردی و موسسات آموزش عالی استان افزود: دراین راستا منویات ارزشمند مقام معظم رهبری همچون چراغی، راهگشای دستیابی به این مهم است.

وی با اشاره به برخی فرمایشات رهبر معظم انقلاب ادامه داد: اساتید دانشگاه ها از ابعاد معنوی و علمی بالایی برخوردار هستند بنابراین باید این موارد را به دانشگاه و بویژه دانشجویان تعمیم داد تا حرکتهای علمی زاییده روح معنوی و علمی باشد.

رئیس جهاددانشگاهی واحد استان با بیان اینکه مقام معظم رهبری بسیج اساتید را فرماندهان جنگ نرم می دانند، یادآور شد: بنابراین کسی می تواند فرمانده خوبی باشد که نگاهش به علم و کسب معرفت جهادگونه باشد و بتواند با تلاش خود اقتدار علمی کشور را حفظ کند.

وی با تاکید بر اینکه باید جای خالی بسیج اساتید در مراکز علمی کاربردی و آموزش عالی احساس می شود و باید این خلا را پر کرد، متذکر شد: باید با یک شکل ویژه این مراکز را در قالب حلقه های علمی و صالحین در مراکز فعال کنیم تا از ثمرات آن بهره های لازم برده شود.

قاسمی تصریح کرد: جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل قدمهای بسیار مثبتی را در دانشگاهها برداشته است و در خصوص ساماندهی فعالیتهای بسیج بعد از این نیز می تواند پربارتر حرکت نماید.

وی از مسئولان مراکز علمی کاربردی خواست با دیدی وسیع به این موضوع نگریسته و برای تشکیل آن در مراکز با مرکز بسیج اساتید استان همکاری کنند.

رئیس مرکز بسیج اساتید استان اردبیل نیز در این جلسه با بیان اهداف این مرکز ادامه داد: هدف اول ایجاد همدلی و همراهی آحاد مختلف اساتید برای اجرای اهداف نظامی جمهوری اسلامی و بهره گیری از ظرفیت قانونی و اساتید متعهد و متخصص است.

مرتضی ابراهیمی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهره برداری از آن برای ارتقا توانمندیهای آموزشی، مدیریتی و اجرایی را از دیگر اهداف برشمرد و بیان داشت: کمک به فرآیند اسلامی کردن دانشگاه و تحقق وحدت حوزه و دانشگاه وتعمیق باورهای دینی برای مقابله با جنگ نرم و پاسخگویی به شبهات هدف سوم این مرکز است.

وی هدف چهارم در تحقق بسیج اساتید را اشاعه و ترویج تفکر بسیجی و ارزشهای انقلاب اسلامی با ایجاد بستر مناسب جهت تشکیل حلقه ها و انجمن های علمی برای تقویت روحیه مطالعه، تحقیق و پژوهش در راستای تحول در علوم انسانی عنوان کرد.

رئیس مرکز بسیج اساتید استان افزود: تدوین الگوی توسعه فرهنگی در دانشگاه مبتنی بر فرهنگ ناب اسلامی و انسجام بخشی به منابع انسانی برای الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی، تقویت بنیه نقد درون گفتمانی و تحقق اهداف انقلاب اسلامی از دیگر کارکردهای بسیج اساتید است.

ابراهیمی عنوان کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران پس از گذراندن دو مرحلۀ استقرار و تثبیت نظام، هم اکنون در مرحله تدوین الگویی جامع قرار دارد که این امر نیازمند عناصر انسانی در دانشگاه‌ها است و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها باید تدوین الگو بر اساس آموزه‌های اسلامی برای اداره جهان را برای خود یک تکلیف بدانند.