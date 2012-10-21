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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۵

قاسمی:

رسالت بسیج اساتید ایجاد دانشگاه اسلامی در کشور است

رسالت بسیج اساتید ایجاد دانشگاه اسلامی در کشور است

اردبیل – خبرگزاری مهر: رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان اردبیل رسالت اصلی سازمان بسیج اساتید را تلاش برای تحقق کامل دانشگاه اسلامی در کشور عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر قاسمی صبح یکشنبه در جلسه بررسی تشکیل بسیج اساتید در مراکز علمی کاربردی و موسسات آموزش عالی استان افزود: دراین راستا منویات ارزشمند مقام معظم رهبری همچون چراغی، راهگشای دستیابی به این مهم است.

وی با اشاره به برخی فرمایشات رهبر معظم انقلاب ادامه داد: اساتید دانشگاه ها از ابعاد معنوی و علمی بالایی برخوردار هستند بنابراین باید این موارد را به دانشگاه و بویژه دانشجویان تعمیم داد تا حرکتهای علمی زاییده روح معنوی و علمی باشد.

رئیس جهاددانشگاهی واحد استان با بیان اینکه مقام معظم رهبری بسیج اساتید را فرماندهان جنگ نرم می دانند، یادآور شد: بنابراین کسی می تواند فرمانده خوبی باشد که نگاهش به علم و کسب معرفت جهادگونه باشد و بتواند با تلاش خود اقتدار علمی کشور را حفظ کند.

وی با تاکید بر اینکه باید جای خالی بسیج اساتید در مراکز علمی کاربردی و آموزش عالی احساس می شود و باید این خلا را پر کرد، متذکر شد: باید با یک شکل ویژه این مراکز را در قالب حلقه های علمی و صالحین در مراکز فعال کنیم تا از ثمرات آن بهره های لازم برده شود.

قاسمی تصریح کرد: جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل قدمهای بسیار مثبتی را در دانشگاهها برداشته است و در خصوص ساماندهی فعالیتهای بسیج بعد از این نیز می تواند پربارتر حرکت نماید.

وی از مسئولان مراکز علمی کاربردی خواست با دیدی وسیع به این موضوع نگریسته و برای تشکیل آن در مراکز با مرکز بسیج اساتید استان همکاری کنند.

رئیس مرکز بسیج اساتید استان اردبیل نیز در این جلسه با بیان اهداف این مرکز ادامه داد: هدف اول ایجاد همدلی و همراهی آحاد مختلف اساتید برای اجرای اهداف نظامی جمهوری اسلامی و بهره گیری از ظرفیت قانونی و اساتید متعهد و متخصص است.

مرتضی ابراهیمی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهره برداری از آن برای ارتقا توانمندیهای آموزشی، مدیریتی و اجرایی را از دیگر اهداف برشمرد و بیان داشت: کمک به فرآیند اسلامی کردن دانشگاه و تحقق وحدت حوزه و دانشگاه وتعمیق باورهای دینی برای مقابله با جنگ نرم و پاسخگویی به شبهات هدف سوم این مرکز است.

وی هدف چهارم در تحقق بسیج اساتید را اشاعه و ترویج تفکر بسیجی و ارزشهای انقلاب اسلامی با ایجاد بستر مناسب جهت تشکیل حلقه ها و انجمن های علمی برای تقویت روحیه مطالعه، تحقیق و پژوهش در راستای تحول در علوم انسانی عنوان کرد.

رئیس مرکز بسیج اساتید استان افزود: تدوین الگوی توسعه فرهنگی در دانشگاه مبتنی بر فرهنگ ناب اسلامی و انسجام بخشی به منابع انسانی برای الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی، تقویت بنیه نقد درون گفتمانی و تحقق اهداف انقلاب اسلامی از دیگر کارکردهای بسیج اساتید است.

ابراهیمی عنوان کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران پس از گذراندن دو مرحلۀ استقرار و تثبیت نظام، هم اکنون در مرحله تدوین الگویی جامع قرار دارد که این امر نیازمند عناصر انسانی در دانشگاه‌ها است و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها باید تدوین الگو بر اساس آموزه‌های اسلامی برای اداره جهان را برای خود یک تکلیف بدانند.

کد مطلب 1724708

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