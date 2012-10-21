کتاب "نیچه و درام پست مدرن" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب در پنج فصل به صورت پژوهشی درباره پیوندهای درام جدید با «فردریش ویلهلم نیچه»، فیلسوف، شاعر، آهنگساز و فیلولوژیست کلاسیک بزرگ آلمانی ارائه شده است.

این کتاب که از سوی انتشارات "آوای دانش گستر" چاپ و منتشر شده پژوهشی دانشگاهی است که در آن آفرینی برای شناخت تئاتر پست مدرن دست به تفصیل از وضعیت پست مدرن هم اشاره داشته است.

یوسف آفرینی متولد سال 1359 در شیراز است. از اواخر دهه 70 فعالیت هنری خود را در حوزه هنری آغاز کرد و سال بعد از انجمن سینمای جوان شیراز دیپلم فیلم سازی گرفت. با کارگردانی وتولید 4 فیلم کوتاه کارنامه ای قابل قبول از خود در این زمینه به جای گذاشت. از سال 1380تا 1384 که مدرک کارشناسی بازیگری تئاتر را دریافت کرد فعالیت خود را معطوف تئاتر کرد که مجموعه ای از بازی در تئاتر، داستان نویسی، نمایشنامه نویسی، کارگردانی و چاپ تعدادی مقاله در حوزه تئاتر و ادبیات را در نشریات داخلی در بر می گیرد.

فعالیت آفرینی از سال 1383 تا 1386 به تدریس دروس عمومی هنر و همچنین تاریخ هنر در آموزشگاهای هنری اختصاص یافت و از سال1386 تا 1388 مشغول تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی شد.

از سپتامر 2010 دوره دکترای ادبیات نمایشی را در آکادمی علوم ارمنستان آغاز کرد و همزمان در دانشگاه اروپایی ارمنستان به تدریس پرداخت. در این مدت سه مقاله ISIدر مجله های آمریکا به چاپ رساند و در هشت همایش ادبی در کشور ارمنستان به سخنرانی پرداخت.

در سال 2011 در ترجمه و چاپ مثنوی معنوی مولانا به زبان ارمنی در کشور ارمنستان که زیر نظررایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت آفرینی به عنوان کارشناس ادبی فعالیت کرد.

نخستین چاپ "نیچه و درام پست مدرن" از سوی انتشارات آوای دانش گستر با 200 صفحه در سال جاری منتشر شده است.