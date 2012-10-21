ناگفته هایی از احداث مترو ورامین، قرچک و پیشوا

دکتر سیدحسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پروژه ها و مصوبات سفرهای هیئت دولت به شهرستانها، گفت: بخشی از گره ترافیک تهران با افتتاح مترو ورامین - تهران باز خواهد شد.

نقوی افزود: یکی از مهمترین شاخصه ‌های توسعه‌ یافتگی در هر منطقه وجود شبکه حمل و نقل و جاده‌ های ایمن و مناسب برای دسترسی و ارتباط با سایر مراکز مهم کشور است که تحقق این امر مستلزم سرمایه گذاری مناسب است.

مردم استان تهران از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده کنند

وی تصریح کرد: یکی از علت های آلودگی هوای شهر تهران، حجم ترافیک بالای این شهر است و یکی از راهکارهایی که می ‌تواند این بحران را برطرف کند این است که مردم استان تهران به جای تردد با خودروهای شخصی از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

وی یکی از مهمترین شاخصه‌ های توسعه‌ یافتگی در هر منطقه را وجود شبکه حمل و نقل و جاده‌ های ایمن و مناسب برای دسترسی و ارتباط با سایر مراکز مهم کشور دانست و ادامه داد: به گفته بسیاری از کارشناسان، تأثیر این عامل بر رشد و گسترش سایر عوامل توسعه انکارناپذیر است و زمینه توسعه از جهات مختلف را فراهم می ‌آورد.

نماینده مردم شهرستانهای ورامین و پیشوا بیان کرد: در مجلس، اجرای هر طرح و برنامه‌ ای که مطرح شود، همکاری مردم را می طلبد و لازم است شهروندان با استفاده از وسایل نقلیه عمومی به کاهش بار ترافیکی کمک کنند.

وی اضافه کرد: دولت می تواند با یک برنامه ‌ریزی کلان و دقیق بار ترافیک در کلانشهری مانند تهران را کاهش دهد و قطعا باز شدن گره ترافیک در حل بسیاری ‌از مشکلات دیگر جامعه بی تأثیر نخواهد بود.

لزوم توسعه کمی و کیفی وسایل نقلیه عمومی در کشور

نقوی تصریح کرد:‌ وسایل نقلیه عمومی در کشور باید از نظر کیفی و کمی توسعه یابد، زیرا با توسعه ناوگان حمل و نقل همگانی، بسیاری از مشکلات شهری از جمله ترافیک شهرستانهای ورامین و پیشوا برطرف خواهد شد.

وی ادامه داد: شرایط مطلوب سرویس های خدماتی مانند وجود ایستگاه‌های قابل دسترس، پایانه‌ های حمل و نقل و قیمت مناسب، موجب تمایل بیشتر مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی می شود.

نماینده مردم شهرستانهای ورامین و پیشوا بیان داشت: در زمینه مترو چند اتفاق بسیار خوب افتاده است، اول اینکه با تلاش مسئولان شهرستان ورامین، پروژه از حوزه راه آهن خارج شده و کاملاً در حوزه شرکت مترو تهران قرار گرفته و دوم اینکه ردیف اعتبار پروژه و دستگاه اجرایی پروژه تغییر کرده است.

وی افزود: طی صورت جلسه ای و یک مصوبه از دولت، این پروژه در اختیار مترو تهران قرار گرفت و برای مسیر آن راه آهن موافق نبود که مسیر راه آهن در اختیار مترو قرار بگیرد.

حریم راه آهن تهران، ورامین، پیشوا از 17 متر به 7 متر اصلاح شد

نقوی بیان کرد: پس از آن مجدداً موضوع در هیئت دولت مطرح شد و حریم راه آهن تهران، ورامین، پیشوا از 17 متر به هفت متر اصلاح شد و 10 متر آن در اختیار مترو قرار گرفت؛ یعنی هم پروژه و ردیف اعتباری آن به مترو منتقل شد و هم 10 متر از حریم راه آهن به مسیر متروی تهران، ورامین، پیشوا اختصاص پیدا کرد.

نماینده مردم شهرستانهای ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پروژه مترو از راه آهن به طور کامل در اختیار شرکت مترو تهران قرار گرفت که دیگر شرکت مترو نخواهد مسیر جدیدی را تملک کند، خط آهن بکشد یا خریداری کند و بنابراین الان هم پروژه در اختیار شرکت مترو است و هم اعتبار آن و هم یک مسیر باز در اختیار است.

وی عنوان داشت: طبق بیان صاحب محمدی مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران تاکنون حدود 200 میلیارد تومان در حریم راه آهن از گرمسار تا تهران هزینه شده است.

نقوی اضافه کرد: پل سازی ها از پیشوا تا تهران انجام شده و در اغلب این مسیرها زیرسازیش نیز انجام شده است و از پیشوا تا ورامین آماده ریل گذاری است؛ بخشی از آن، ریل گذاری شده بود ولی چون پروژه به مترو واگذار شده، آن ریل گذاری برای راه آهن دیگر مناسب مترو نیست، بنابراین باید راه آهن ریل های خودش را از مسیر ریل گذاری جمع کند تا مترو متناسب با مترو ریل گذاری کند.

50 میلیارد تومان اعتبار دولتی امسال مترو و 30 میلیارد تومان تعهد استانداری تهران

وی اظهار داشت: زیر ساختها، پلها و آماده سازی ها به طور یکجا در اختیار مترو قرار گرفته بنابراین حدود 200 میلیارد تومانی که تاکنون هزینه شده، یک جا در اختیار شرکت مترو قرار می گیرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: دولت با مکاتباتی که داشته ایم 50 میلیارد تومان برای امسال مترو اختصاص داده و 30 میلیارد تومان نیز استانداری تعهد کرده بپردازد، بنابراین 80 میلیارد تومان برای امسال اعتبار گذاشته شده است.

وی تصریح کرد: چون این پروژه کاملاً آماده ساخت است، زیرساخت های حریم آزاد است و تملک نیاز ندارد و شرکت مترو نیز اعلام آمادگی کرده که یک ساله این مسیر را بسازد. از رئیس جمهور درخواست کردیم که اعتبار ویژه ای علاوه بر این 80 میلیارد تومان در اختیار مترو بگذارد تا این پروژه که متعلق به دولت نهم و دهم است تا پایان همین دولت به نتیجه برسد که این درخواست با امضای پنج امام جمعه شهر ورامین و نماینده شهرستان ارسال شده است.

نقوی ادامه داد: بعد از کلنگ زنی طرح راه آهن تهران – ورامین، پیشوا، رئیس جمهور سفری به گرمسار داشت و در آنجا گرمساری ها درخواست مترو کردند و رئیس جمهور اعلام کرد در ادامه پروژه متروی تهران، ورامین، پیشوا این مسیر به گرمسار نیز کشیده شود.

مترو گرمسار موجب نگرانی ما شد

وی تصریح کرد: این موضوع باعث نگرانی ما شد، برای اینکه وقتی مسیر راه آهن از تهران به ورامین و پیشوا و گرمسار باشد طبیعی است که یک مسیر طولانی را قطارها باید طی کنند، قطعاً قطارهایی که از گرمسار می آیند پر از جمعیت است و جایی برای نشستن شهروندان ورامینی، پیشوایی و قرچکی نیست و زمان طی این مسافت بسیار طولانی خواهد بود و این ما را نگران می کرد.

نماینده مردم شهرستانهای ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طی جلساتی که با نیکزاد وزیر راه و شهرسازی داشتیم و به همراه درویش مدیرعامل مترو وقتی این پروژه به شرکت مترو واگذار شد، مسیر پیشوا به گرمسار حذف شد و بنابراین شد که مسیر پیشوا به گرمسار به مسیر پاکدشت به گرمسار متصل شود.

وی بیان داشت: در حال حاضر مترو شهرستانهای ورامین، قرچک و پیشوا یک متروی مستقل است و دیگر کسی به متروی این شهرستان متصل نیست که در آینده برای رفت و آمد مسافرها و زمان رفت و آمد قطارها مشکل ایجاد کند، بنابراین ما الان پروژه آماده مترو تهران، قرچک، ورامین، پیشوا را به صورت مستقل داریم.

نقوی افزود: این پروژه در دو لاین رفت و برگشت است و قالیباف شهردار تهران اعلام کرده که "سعی می کنیم تا پایان سال 92 پروژه متروی تهران، ورامین، پیشوا را تحویل دهیم که البته این را می دانیم که همه اینها بستگی به اعتبارات دارد".

2 هزار میلیارد تومان در مجلس برای مترو مصوب شد

وی اظهار داشت: از مصوبات مجلس دوهزار میلیارد تومان برای مترو مصوب شد که دولت ملزم است به مترو پرداخت کند شاید دولت دو هزار میلیارد را نداده ولی بیشتر این پول را پرداخت کرده است.

نماینده مردم شهرستانهای ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از دولت درخواست می کنیم هزینه هایی که تاکنون به مترو داده را اعلام کند، بدون کمک دولت اصلاً امکان ندارد و باید این را در نظر گرفت که پروژه های داخل شهر تهران با پروژه های حومه تهران متفاوت است.

وی گفت: حومه تهران را دولت متعهد است پرداخت کند .همان طور که کرج و محمدشهر را باید پرداخت کند، اکنون هزینه مسیر پرند، تهران، فرودگاه امام(ره) را دولت پرداخت می کند. مجری آن شرکت مترو است ولی هزینه آن را دولت پرداخت می کند.

تأکید و عنایت رئیس جمهور و شهردار تهران

نقوی اضافه کرد: رئیس جمهور بر پروژه متروی تهران، قرچک، ورامین، پیشوا تأکید و عنایت دارد، دولت در چنین شرایطی 10 متر حریم راه آهن را در اختیار مترو گذارد، این کار را دولت انجام داد و این نشان می دهد احمدی نژاد و نیکزاد واقعاً به این پروژه عنایت دارند و می خواهند پروژه به هر شکلی است، انجام شود.

وی افزود: درویش مدیرعامل مترو و قالیباف شهردار تهران بر این پروژه اصرار دارند بنابراین ممکن است این مسئولان در برخی از فضاها اختلاف داشته باشند ولی در پروژه مترو تهران، قرچک، ورامین، پیشوا اشتراک نظر دارند و این اختلافات تأثیر نداشته است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان داشت: این موضوع بستگی به مطالبات شهرستانی دارد، از ائمه جمعه تشکر می کنم که بر این پروژه مهم عنایت دارند و همه این درخواست را امضا کرده اند و انشاالله فرمانداران دو شهرستان به عنوان مدیران اجرایی تلاش کنند تا این خواسته مردم رفع شود.