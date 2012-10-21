"ریو فردیناند" باعث خجالت است

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکنان تیم فوتبال منچستریونایتد پیش از دیدار با استوک سیتی لباس‌هایی به تن کردند که بر روی آن در اعتراض به اتفاقات نژادپرستانه اخیر نوشته شده بود:"kick it out" به معنی "آن را کنار بگذارید." اما در حالی که تمامی بازیکنان منچستریونایتد این لباس‌ها را به هنگام گرم کردن به تن کردند، "ریو فردیناند" از انجام این کار سر باز زد.

"سرآلکس فرگوسن" از جریمه کسر دو هفته حقوق به ارزش 220 هزار پوند خبر داده و نیز عنوان کرده که آینده این بازیکن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

وی گفت: با فردیناند در این خصوص برخورد خواهد شد، شک نکنید. من به دلیل کاری که ریو فردیناند کرد، بسیار ناراحتم. این کار باعث خجالت من شده است. من در نشست خبری پیش از بازی گفته بودم که همه بازیکنان این لباس را بر تن می‌کنند اما هیچ نگران نباشید، ما با فردیناند برخورد می‌کنیم.

"ریو فردیناند" در اعتراض به جریمه چهار جلسه‌ای اتحادیه فوتبال انگلستان برای الفاظ نژادپرستانه‌ای که "جان تری" علیه برادرش آنتون به کار برده از پوشیدن این پیراهن خودداری کرده است. تری به دلیل این نوع رفتار از سوی اتحادیه فوتبال انگلستان چهار جلسه محروم و 220 هزار پوند جریمه شده است.

"جیسون روبرتس" از تیم فوتبال ریدینگ هم پیش از این گفته حاضر نیست این پیراهن را برتن کند چون آن را برای مبارزه با نژادپرستی در فوتبال کافی نمی‌داند.

فرگوسن در پاسخ به اظهارات این بازیکن گفته است: من با جیسون مخالفم. او اشتباه می‌کند. همه باید در این خصوص با یکدیگر متحد شوند.