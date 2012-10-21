به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری در مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره آموزش عمومی افسری مرکز آموزشی تربیتی علویون قم، با بیان اینکه برخی ها در برابر این فشارها بریده اند و نظرهای دیگری را بیان می کنند، اظهار کرد: همانگونه که نصرت الهی در جنگ شامل حال ما شد، در شرایط کنونی نیز با استقامت در برابر فشارها، نصرت الهی برای ما قطعی خواهد بود و این وعده خداوند متعال است.

وی با اشاره به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: در فتنه 88 مردم با سختی های فراوانی مواجه شدند، شبهات سیاسی فراوانی در جامعه گسترده شد و خیلی ها در برابر این شبهات و سختی ها بریدند ولی این تحمل سختی و استقامت و توکل کردن موجب شد، مردم یکپارچه در دفاع از ولایت فقیه وارد صحنه شدند و معجزه ای بزرگ را رخ دادند و حماسه عظیم 9 دی را رقم زنند.

سردار جعفری با بیان اینکه مردم ایران اسلامی به سطحی از رشد و آگاهی دست یافته اند که دوست و دشمن خود را بخوبی می شناسند، گفت: مردم خراسان شمالی در عین سختی ها و فشارها، آن گونه از مقام معظم رهبری استقبال کردند و این بدین معناست که مردم ایران اسلامی در مسیر حفظ انقلاب اسلامی با همه سختی ها و فشارها ثابت قدم هستند.

وی در تشریح چگونگی انجام عملیات کربلای پنج به شرایط بسیار سخت و پیچیده پیش از عملیات اشاره کرد و گفت: به لحاظ محاسبات مادی و بشری موفقیت در عملیات کربلای پنج غیر ممکن بود اما توکل به خداوند متعال، تلاش و مجاهدت، تحمل سختی ها و باور به نصرت الهی موجب شد که غیر ممکن، ممکن گردد.

فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از سخنان خود محور اصلی قدرت سپاه را معنویت عنوان کرد و گفت: آنچه که سپاه را از دیگر قوای نظامی جهان متمایز کرده معنویتی است که در آن وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه سپاه حافظ انقلاب اسلامی است و پاسداری از این انقلاب بدون شناخت دقیق از آن و مسیری که در حال طی کردن است، امکان پذیر نیست، اظهار کرد: به دلیل همین حفاظت از انقلاب، سپاه باید نسبت به همه تهدیدات دشمن، آگاهی و اشراف داشته باشد تا بتواند در هر زمینه ای که دشمن وارد می شود، با آن مقابله کند.

سردار جعفری با بیان اینکه امروز با توجه به وضعیت دشمنان، امکان جنگ نظامی علیه ایران وجود ندارد، گفت: سپاه پاسداران همواره آماده دفاع از انقلاب اسلامی است و در این دفاع هم از معیارها کوتاه نخواهد آمد.

وی به اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین بعضی از کشورهای منطقه برای نا امنی و ساقط کردن حکومت بشار اسد در سوریه اشاره کرد و گفت: امید دشمنان بشار اسد برای ساقط کردن حکومت وی به ناامیدی تبدیل شده است.

