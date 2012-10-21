عارف ربطی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: فدراسیون کشتی بعد از بازی‌های المپیک 2012 لندن با مسائل و مشکلات مختلفی روبه‌رو بود که ما علاوه بر حل و فصل این مسائل، باید به اجرای دقیق برنامه‌ها طبق تقویم فدراسیون نیز می‌پرداختیم. ضمن اینکه ما اواخر سال جاری میزبان یک رویداد بزرگ و مهم بین المللی نیز هستیم و باید رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد و فرنگی را به بهترین شکل ممکن برگزار کنیم.

وی افزود: خوشبختانه اقدامات لازم و برنامه‌ریزی‌های اولیه میزبانی جام جهانی صورت گرفته و ما در گام نخست وظایف را مشخص و ستادهای مختلفی را تشکیل داده‌ایم تا بتوانیم طبق زمانبندی موردنظر به اهداف خودمان برسیم. البته میزبانی این رقابت‌های بین المللی مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و همچنین تامین اعتبار لازم از سوی متولیان ورزش است که امیدوارم این عوامل به خوبی برای ما فراهم شود.

دبیر فدراسیون کشتی در خصوص تیم‌های شرکت کننده در رقابت‌های جام جهانی 2013 تهران گفت: وظیفه انتخاب و دعوت از برترین تیم‌های کشتی جهان برعهده فدراسیون جهانی کشتی (فیلا) خواهد بود و مطمئنا این اقدام در زمان خود از سوی مسئولان فیلا صورت خواهد گرفت. آنچه مسلم است وظیفه ما استقبال مطلوب از تیم‌ها و اسکان و ترانسفر کیفی شرکت کنندگان در رقابت‌های جام جهانی خواهد بود که خوشبختانه تدارکات خوبی نیز برای تشریفات و پشتیبانی لازم صورت گرفته است.

ربطی شانس تهران را برای میزبانی رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد فرنگی سال 2013 بسیار بیشتر از شهرهای دیگر خواند و گفت: هنوز محل دقیق میزبانی این رقابت‌ها مشخص و معرفی نشده ولی آنچه مسلم است سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی گزینه خوبی برای برگزاری این رقابت‌هاست که ما برای اطمینان خاطر از این امر، رایزنی‌های لازم را با مسئولان مجموعه ورزشی آزادی انجام دادیم تا در صورت قطعی شدن میزبانی تهران به مشکل خاصی برنخوریم.

وی در خاتمه در پاسخ به چگونگی تامین اعتبارات مالی برای میزبانی این رویداد بزرگ گفت: اقدامات مختلفی در این خصوص انجام شده ولی تامین امکانات و اعتبارات مالی همچنان برعهده مسئولان وزارت ورزش و شخص سرپرست فدراسیون کشتی تا با جذب اسپانسرهای مالی، هزینه‌های موردنیاز فراهم شود. البته گام‌های مثبتی در این خصوص برداشته شده که امیدوارم بتوانیم با حمایت‌های مالی مناسب، میزبان خوبی برای این رویداد بزرگ در کشورمان باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی طی روزهای 20 تا 22 بهمن‌ماه و جام جهانی کشتی آزاد در روزهای 5 تا 6 اسفندماه در تهران برگزار می‌شود.