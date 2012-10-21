تکذیب بازداشت سخنگوی قذافی/ 26 کشته و بیش از 200 زخمی در بنی ولید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، موسی ابراهیم سخنگوی معمر قذافی دیکتاتور لیبی خبر بازداشت خود که روز گذشته توسط رسانه های خارجی منتشر شد را تکذیب کرد.

وی در یک نوار صوتی که در شبکه اجتماعی فیسبوک پخش شد اعلام کرد: خبر بازداشت من تلاشی مایوسانه برای منحرف کردن افکار عمومی از جنایات انقلابیون و نیروهای ناتو در شهر بنی ولید است.

ابراهیم خاطرنشان کرد: ما خارج از لیبی هستیم و هیچ ارتباطی با بنی ولید نداریم. هر چند گفته می شود صحت نوار صوتی منسوب به وی تایید نشده است اما این برای چندمین بار است که خبر بازداشت موسی ابراهیم تکذیب می شود.

از سوی دیگر منابع پزشکی در بیمارستان مصراته اعلام کردند که آمار تلفات درگیری ارتش لیبی با گروه های مسلح در شهر بنی ولید به 26 کشته و بیش از 200 زخمی افزایش یافته است.

حال برخی از زخمی ها وخیم گزارش شده است. "علی الشیخی" سخنگوی رئیس ستاد مشترک ارتش لیبی نیز اعلام کرد که نیروهای لیبیایی به سمت مرکز بنی ولید در حال پیشروی هستند تا طبق درخواست کنگره ملی (پارلمان) افراد تحت تعقیب را به میز محاکمه بکشانند.

خبر دیگر اینکه "محمد المقریف" رئیس کنگره ملی نیز اظهار داشت که لیبی پس از گذشت یک سال از سقوط رژیم دیکتاتوری معمر قذافی هنوز به طور کامل آزاد نشده است.