راه اندازی سامانه فروش و پشتیبانی اینترنت پرسرعت در 8 استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه 2020 با هدف همسان سازی کدهای خدماتی در سطح کشور و در راستای احترام به حقوق مشتریان اینترنت پرسرعت مخابرات استان تهران راه اندازی شده است.
این سامانه در کنار سامانه 2828 به عنوان مرکز فروش، پاسخگویی، دایری و پشتیبانی اینترنت پرسرعت (adsl) است که 24 ساعته در هفت روز هفته آماده ارائه خدمات به متقاضیان خواهد بود.
متقاضیان و مشترکین پس از تماس با شماره 2020 به مرکز ارتباطی شرکت مخابرات استان تهران متصل شده و بدون هیچگونه مراجعه ای نسبت به خرید و یا رفع خرابی اینترنت پرسرعت می توانند اقدام کنند.
پس از تماس، درخواست مشترکین در سیستم ثبت شده و کارشناسان در اسرع وقت به صورت مکانیزه درخواست ها را پیگیری می کنند.
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