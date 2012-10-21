راه اندازی سامانه فروش و پشتیبانی اینترنت پرسرعت در 8 استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه 2020 با هدف همسان سازی کدهای خدماتی در سطح کشور و در راستای احترام به حقوق مشتریان اینترنت پرسرعت مخابرات استان تهران راه اندازی شده است.

این سامانه در کنار سامانه 2828 به عنوان مرکز فروش، پاسخگویی، دایری و پشتیبانی اینترنت پرسرعت (adsl) است که 24 ساعته در هفت روز هفته آماده ارائه خدمات به متقاضیان خواهد بود.

متقاضیان و مشترکین پس از تماس با شماره 2020 به مرکز ارتباطی شرکت مخابرات استان تهران متصل شده و بدون هیچگونه مراجعه ای نسبت به خرید و یا رفع خرابی اینترنت پرسرعت می توانند اقدام کنند.

پس از تماس، درخواست مشترکین در سیستم ثبت شده و کارشناسان در اسرع وقت به صورت مکانیزه درخواست ها را پیگیری می کنند.

براساس اعلام شرکت مخابرات ایران، در حال حاضر این سرویس علاوه بر تهران در هشت استان اصفهان، خراسان رضوی، کرمان، یزد، قم، فارس، قزوین و مرکزی راه اندازی شده است.